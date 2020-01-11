Энергетика
Rambler News ServiceВ Минэнерго заявили о транзите нефти через Белоруссию в полном объёме
3 января белорусские НПЗ – Мозырский и Новополоцкий («Нафтан») – снизили загрузку до технологического минимума из-за приостановки поставок российской нефти, сообщил белорусский концерн «Белнефтехим». Республика приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэнерго России заявило о полном восстановлении транзита нефти через Белоруссию
Московский Комсомолец11:17
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:36, Ашберн
Происшествия
На заводе под Белгородом взорвался газ
Происшествия
Российская модель выпала из окна квартиры в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала российская модель и актриса Ксения Пунтус, сообщает Baza.
Политика
Путин ответил на вопрос о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России.
Экономика
Лукашенко ввел эконалог на транзит нефти
Белоруссия ввела экологический налог на транзит нефти по своей территории.
Футбол
Агузаров – о слухах по поводу Игнатьева: Посмеялись с Ваней над этим бредом
Алан Агузаров, представитель форварда «Рубина» Ивана Игнатьева опроверг слух о том, что 21-летний футболист сменил команду из-за нарушения спортивного режима.
Автоспорт
«КамАЗ» упрочил лидерство после шестого этапа «Дакара»
Грузовики российской команды «КамАЗ-мастер» укрепили лидерство в общем зачёте ралли «Дакар».
Происшествия
В Подмосковье двое детей погибли, провалившись под лед
Происшествия
Генпрокуратура Украины переквалифицировала дело о сбитом Boeing
Генпрокуратура Украины переквалифицировала статью уголовного дела об авиакатастрофе украинского лайнера в Иране на умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолёта, сообщили в пресс-службе ГПУ.
Политика
В Иране потребовали отставки аятоллы Хаменеи
Биатлон
Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете в Оберхофе
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, победителями соревнований стали спортсмены команды Норвегии.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney
Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.
Футбол
Появилось видео первого гола Ибрагимовича после возвращения в «Милан»
В сети опубликовали видео первого мяча шведского форварда Златана Ибрагимовича после его возвращения в футбольный клуб «Милан».
Политика
Лидеры Украины, Германии и Франции обсудят ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, и глава Франции Эммануэль Макрон, которые планируют обсудить вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в ближайшее время проведут трехсторонний телефонный разговор.
Общество
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Происшествия
Актриса Наталья Бочкарева признала свою вину в хранении наркотиков
Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева признала свою вину в хранении кокаина и попросила назначить ей штраф, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Здоровье
Кофе из автоматов может провоцировать онкологию
По мнению медиков, кофе из уличных автоматов и кофемашин может вызывать проблемы с пищеварением.
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Политика
В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету
Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Общество
В Ираке убили стрингера видеоагентства Ruptly
Вооруженные люди убили в иракском городе Басра стрингера-оператора видеоагентства Ruptly Сафаа Гали.
Футбол
Первушин: есть идея пригласить Жиркова в «Тамбов»
Авто
Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер для России
Производители немецкого автомобильного концерна Volkswagen планируют представить на российском рынке еще один бюджетный кроссовер бренда.