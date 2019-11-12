Экономика

РБКРБКВ Минэнерго заявили о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Тамани

Почему "Ростех" не успевает достроить ТЭС в Тамани Завершение строительства Ударной ТЭС в Тамани, скорее всего, сдвинется на год-два, рассказал журналистам заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.
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Запуск ТЭС в Тамани могут отложить

REGNUMвчера в 15:05

Минэнерго заявило о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Краснодарском крае

Ведомостивчера в 13:01

Минэнерго ожидает переноса срока ввода ТЭС в Тамани на 1-2 года

Говорит Москвавчера в 09:29

В Минэнерго заявили о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Тамани

РБКвчера в 10:37

Ввод ТЭС «Ударная» в Тамани могут перенести на один-два года

РИА Новостивчера в 09:29

Ввод Таманской ТЭС в эксплуатацию задержат на 1–2 года

Коммерсантъвчера в 13:05

Ввод ТЭС «Ударная» в Тамани могут перенести на два года из-за проблем с газоснабжением

ТАССвчера в 09:17
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Армия и оружие

Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие

Создание в России уникальных образцов вооружений стало заслугой и военных контрразведчиков, которые в свое время умело отвлекли внимание зарубежных спецслужб, сообщил в среду экс-глава военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний.
РИА Новости 06:40
Политика

Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью New York Times заявил, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Происшествия

По факту смерти 15-летней девочки в «Артеке» возбуждено уголовное дело

По факту смерти возбуждено уголовное дело, сообщает Главное управление СК России по Крыму и Севастополю в среду, 13 ноября.
Известия 03:39
Происшествия

Вскрылись планы Соколова после убийства аспирантки

Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве и расчленении аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, после совершения преступления составлял деловой график на неделю.
Московский Комсомолец 06:30
Политика

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией

Румас отметил, что в случае отсутствия компромисса в этой сфере на уровне правительств двух стран эти вопросы передадут на рассмотрение президентов Белоруссии и России.
Москва 24 05:28
Шоу-бизнес

Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Происшествия

Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП

РИА Новости 06:15
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия

Задержан начальник ростовского главка ФСИН

Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением для других госслужащих, недовольных своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
РИА Новости 05:53
Здоровье

Власти подключились к ситуации с усть-катавской семьей, где мать сожгла дом после побега детей

Эхо Москвы в Челябинске 05:18
Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Общество

Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей

«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Происшествия

В Киеве обстреляли витрину обувного магазина

Украина.ру 06:16
Армия и оружие

Израильская армия наносит удары по сектору Газа в ответ на обстрелы

РИА Новости вчера в 05:31
Общество

Кирилл Терёшин избавился от «рук-базук»

Кирилл Терешин, более известный как "руки-базуки" или "мистер Синтол", убрал синтол из своих бицепсов.
Газета Metro вчера в 12:10
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество

Задержан основатель Cirque du Soleil

Lenta.ru 03:05
Общество

СК проверит жалобу упавшей на колени пенсионерки перед Медведевым

Газета.Ru 06:53
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде

Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
ТАСС 05:27
Экономика

ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.
ТАСС вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Московские врачи госпитализировали Клаву Коку из Black Star

Артистка Black Star Клава Кока попала в больницу в Москве после того, как вернулась с выступления в Израиле.
VSE42.RU вчера в 21:29
Происшествия

В Петербурге девушка прыгнула в Мойку там, где Соколов топил останки

REGNUM 01:18
Гаджеты

Новые мобильные процессоры APU Ryzen получат мощный iGPU Vega 15

Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 получат iGPU Vega 12 и 13.
Дни24 11 ноября в 05:16
Финансы

Минфин снизит долю доллара в ФНБ

Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Российская газета 04:45
Происшествия

Подруг сестер Хачатурян заподозрили в подстрекательстве к убийству

РИА Новости 05:16
Общество

Рекордные морозы пришли в США из Сибири

Рекордные морозы зафиксированы во множестве американских штатов из-за массы арктического воздуха, изначально образовавшейся в Сибири, передает CBS News.
Известия вчера в 20:45
Происшествия

Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье

В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
Вести.Ru 05:20
Происшествия

Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки

Историк и экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, с которой он состоял в любовных отношениях.
iReactor 11 ноября в 22:14
Космос

Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики

Астрономы обнаружили сверхбыструю звезду, летящую со скоростью 6 миллионов километров в час, которая была выброшена сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути пять миллионов лет назад.
РИА Новости 03:48
Происшествия

Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры

В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
Вести.Ru 06:02
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