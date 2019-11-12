Экономика
РБКВ Минэнерго заявили о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Тамани
Почему "Ростех" не успевает достроить ТЭС в Тамани Завершение строительства Ударной ТЭС в Тамани, скорее всего, сдвинется на год-два, рассказал журналистам заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.
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Армия и оружие
Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
Создание в России уникальных образцов вооружений стало заслугой и военных контрразведчиков, которые в свое время умело отвлекли внимание зарубежных спецслужб, сообщил в среду экс-глава военной контрразведки ФСБ генерал-полковник Александр Безверхний.
Политика
Коломойский призвал Украину восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью New York Times заявил, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
Происшествия
По факту смерти 15-летней девочки в «Артеке» возбуждено уголовное дело
По факту смерти возбуждено уголовное дело, сообщает Главное управление СК России по Крыму и Севастополю в среду, 13 ноября.
Происшествия
Вскрылись планы Соколова после убийства аспирантки
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве и расчленении аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, после совершения преступления составлял деловой график на неделю.
Политика
Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией
Румас отметил, что в случае отсутствия компромисса в этой сфере на уровне правительств двух стран эти вопросы передадут на рассмотрение президентов Белоруссии и России.
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Происшествия
Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением для других госслужащих, недовольных своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
Здоровье
Власти подключились к ситуации с усть-катавской семьей, где мать сожгла дом после побега детей
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
Общество
Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей
«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Происшествия
В Киеве обстреляли витрину обувного магазина
Армия и оружие
Израильская армия наносит удары по сектору Газа в ответ на обстрелы
Общество
Кирилл Терёшин избавился от «рук-базук»
Кирилл Терешин, более известный как "руки-базуки" или "мистер Синтол", убрал синтол из своих бицепсов.
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Общество
Задержан основатель Cirque du Soleil
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница пряталась в подъезде
Школьница, которую несколько дней искали в Ставрополе, пряталась в подъезде многоквартирного дома.
Экономика
ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.
Шоу-бизнес
Московские врачи госпитализировали Клаву Коку из Black Star
Артистка Black Star Клава Кока попала в больницу в Москве после того, как вернулась с выступления в Израиле.
Гаджеты
Новые мобильные процессоры APU Ryzen получат мощный iGPU Vega 15
Новые мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 получат iGPU Vega 12 и 13.
Финансы
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Общество
Рекордные морозы пришли в США из Сибири
Рекордные морозы зафиксированы во множестве американских штатов из-за массы арктического воздуха, изначально образовавшейся в Сибири, передает CBS News.
Происшествия
Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье
В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки попросил принести ему в СИЗО очки
Историк и экс-доцент СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки, с которой он состоял в любовных отношениях.
Космос
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей галактики
Астрономы обнаружили сверхбыструю звезду, летящую со скоростью 6 миллионов километров в час, которая была выброшена сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути пять миллионов лет назад.
Происшествия
Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры
В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.