Минэнерго РФ не исключает переноса сроков ввода теплоэлектростанции (ТЭС) "Ударная" в Краснодарском крае, которую строит "Технопромэкспорт" (входит в "Ростех"), на срок до двух лет из-за проблем с получением технических условий на газоснабжение станции.

с чего всё началось

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В Минэнерго заявили о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Тамани

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