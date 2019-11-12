Экономика

РБКРБКВ Минэнерго заявили о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Тамани

Почему "Ростех" не успевает достроить ТЭС в Тамани Завершение строительства Ударной ТЭС в Тамани, скорее всего, сдвинется на год-два, рассказал журналистам заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.
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с чего всё началось

Ввод ТЭС «Ударная» в Тамани могут перенести на два года из-за проблем с газоснабжением

Минэнерго РФ не исключает переноса сроков ввода теплоэлектростанции (ТЭС) "Ударная" в Краснодарском крае, которую строит "Технопромэкспорт" (входит в "Ростех"), на срок до двух лет из-за проблем с получением технических условий на газоснабжение станции.
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