Экономика
РБКВ Минэнерго заявили о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Тамани
Почему "Ростех" не успевает достроить ТЭС в Тамани Завершение строительства Ударной ТЭС в Тамани, скорее всего, сдвинется на год-два, рассказал журналистам заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.
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Минэнерго РФ не исключает переноса сроков ввода теплоэлектростанции (ТЭС) "Ударная" в Краснодарском крае, которую строит "Технопромэкспорт" (входит в "Ростех"), на срок до двух лет из-за проблем с получением технических условий на газоснабжение станции.ТАСС09:17
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 15:45, Вашингтон
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Полицейские и волонтеры нашли живой пропавшую в Ставрополе 16-летнюю школьницу.
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Салах покинул расположение сборной Египта из-за рецидива травмы
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Общество
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Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп договорились о встрече до декабрьского саммита НАТО.
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Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
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«Каррера всегда был честен с игроками». Первое большое интервью Промеса после «Спартака»
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Глава NASA Джим Бриденстайн настаивает на том, что Плутон— это планета
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