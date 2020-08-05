Экономика
RT на русскомВ Минске дали прогноз по убыткам бюджета в 2020 году
«Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне порядка 3,7—4 млрд белорусских рублей (более $1,5—1,6 млрд)», — приводит БЕЛТА слова Селиверстова.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
«Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне порядка 3,7—4 млрд белорусских рублей (более $1,5—1,6 млрд)», — приводит БЕЛТА слова Селиверстова.RT на русском11:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 20:53, Ашберн
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru вчера в 07:44
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com 12:07
Футбол
ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Гайчем
Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Адольфо Гайча.
ТК Звезда 12:32
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
Общество
ЦИК России заказала поиск фейков о своей деятельности в соцсетях
В качестве основных задач в документе обозначено в том числе «выявление и противодействие негативно окрашенной и заведомо ложной информации о деятельности ЦИК России, размещаемой в социальных медиа и сети Интернет», а также распространение там же «достоверной и актуальной информации в целях формирования положительного имиджа ЦИК России».
REGNUM 06:57
Шоу-бизнес
Полина Гагарина подтвердила намерение развестись с мужем
"Как будто ты готов заранее к концу", - добавила Гагарина.
MedikForum.ru 18:32
Происшествия
Губернатор Бейрута сравнил взрыв с Хиросимой и Нагасаки
Глава общей безопасности Ливана заявил, что на складе находилась не только пиротехника, но и иные взрывчатые вещества.
Evo-rus.com 11:17
Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru 14:42
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Происшествия
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Игры
В компании Sony зафиксированы рекордные продажи
В первом квартале компания установила рекордные показатели сразу по нескольким номинациям игрового бизнеса.
Goroday.ru вчера в 15:47
Энергетика
Газ в Европе торгуется по $78 за тыс. кубометров
Спотовые цены на газ на самой ликвидной европейской площадке - голландском хабе TTF - во вторник находятся на уровне 6,4 евро за мегаватт-час (около $78 за тысячу кубов).
Нефтегазовая вертикаль вчера в 07:39
Происшествия
«Выгнать русских из России»: журналистка рассказала о лозунгах мигрантов в Москве
Московский Комсомолец 06:38
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк допустила, что заразилась коронавирусом
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что сдала анализ на коронавирусную инфекцию в связи с недомоганием.
Вечерняя Москва 18:38
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM 17:00
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Политика
Схему событий с «боевиками» в Белоруссии описал избежавший задержания
Как рассказал мужчина, он должен был стать 34-м задержанным, однако избежал задержания, пишет «Московский комсомолец».
RuNews24.ru 20:37
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Происшествия
Беспилотники ВВО направлены на поиски пропавшего Ан-2 в Бурятии
Восточный военный округ направил беспилотники на поиски самолета Ан-2, пропавшего в Бурятии две недели назад, сообщает пресс-служба округа в понедельник.
ПРАЙМ 02 августа в 22:44
Наука
У жившего 76 млн лет назад динозавра обнаружили раковую опухоль
Следы злокачественной опухоли костной ткани удалось найти на берцовой кости трехрогого динозавра, чьи останки были обнаружены на территории Канады.
iReactor вчера в 09:26
Здоровье
Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Осенью 2020 года в Россию придут три новых штамма вируса гриппа, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 16:48
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:12
Политика
Госдеп в докладе назвал Россию ведущей угрозой в плане дезинформации
США считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды.
ТАСС 20:13
Кино
Появился трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками»
На YouTube-канале HBO Max вышел трейлер нового фантастического сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками».
Игромания.ру 13:42