Экономика
News.ruВ Минфине Белоруссии полагают, что страна может недополучить $1,6 млрд
Пандемия коронавируса и падение цен на нефть привели к тому, что бюджет бюджет Белоруссии может недополучить в этом году до четырёх млрд белорусских рублей ($1,6 млрд).
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с чего всё началось
«Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне порядка 3,7—4 млрд белорусских рублей (более $1,5—1,6 млрд)», — приводит БЕЛТА слова Селиверстова.RT на русском11:17
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Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 12:10
Происшествия
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
Происшествия
На Кипре разыскивают Игоря Гречушкина в связи со взрывом в Бейруте
Службы безопасности Кипра разыскивают бизнесмена из Хабаровска Игоря Гречушкина, владельца корабля Rhosus, на борту которого находилось 2,75 тысячи тонн селитры, сообщает греческое издание ProtoTema.
Daily Storm 12:25
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Общество
Роспотребнадзор предложил Петербургу ослабить карантинные ограничения
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова предложила властям Петербурга перейти ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил телеканалу "Санкт-Петербург" вице-губернатор Олег Эргашев.
Интерфакс 12:49
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru 03 августа в 20:21
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие
Самый большой российский самолет Ан-124 приземлился на авиабазе в Ливии
Discover24 05:59
Происшествия
Крупный пожар охватил рынок эмирата Аджман в ОАЭ
Крупный пожар вспыхнул на рынке в промышленной зоне эмирата Аджман на северо-востоке ОАЭ, сообщает эмиратская газета "Аль-Халидж".
Москва 24 13:09
Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел», — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM 14:09
Общество
Ведущая ГТРК «Камчатка» уволилась после организации митинга в поддержку Хабаровска
Ведущая телеканала «Камчатка» Александра Новикова уволилась по собственному желанию после того, как организовала немногочисленный митинг в Петропавловске-Камчатском в поддержку Хабаровска, сообщают «Открытые медиа».
МР7.ру 14:30
Энергетика
В правительстве достигли компромисса по либерализации шельфа
Еще 21 июля Трутнев, который курирует Минвостокразвития, заявил, что почти все ведомства согласовали этот документ, остались только разногласия с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой.
РБК 13:00
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
Лезги газет 04:57
Здоровье
В 22 округах Подмосковья не выявили новых случаев коронавируса
По 2 случая заражения подтвердили в Егорьевске, Павловском Посаде, Дмитровском, Богородском и Можайском округах.
Evo-rus.com 03 августа в 12:11
Общество
В Бейруте ввели режим ЧП на две недели
Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек.
RT на русском 10:32
Общество
Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов Сафронова
Управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направили в адвокатские палаты представления о привлечении к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
РБК 13:43
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
Экономика
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли
Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка включилась в процесс реформирования отрасли.
Коммерсантъ вчера в 12:42
Происшествия
В Крыму семилетняя девочка спасла из воды ребенка
Семилетняя девочка спасла жизнь мальчику, упавшему в бассейн, видео с камеры видеонаблюдения опубликовано 4 августа каналом РЕН ТВ в Youtube.
ИА Красная Весна 03:19
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Общество
Сын украинского бизнесмена купил остров в Италии за 10 млн евро
Остров Галлинара, расположенный в Лигурийском море, в июле перешел в собственность к сыну крупного украинского бизнесмена и политика Вячеслава Богуслаева.
ФАН 03 августа в 05:56
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Футбол
Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы
Сегодня в 19:55 по московскому времени «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в ответном матче 1\8 финала Лиги Европы.
Vprognoze.ru 06:55
Общество
Черногория разрешила россиянам въезжать в страну
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 06:53