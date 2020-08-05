с чего всё началось

Пандемия коронавируса и падение цен на нефть привели к тому, что бюджет Белоруссии может недополучить в этом году до 4 млрд белорусских рублей ($1,6 млрд). Потеря доходов прогнозируется на уровне порядка 3,7– 4 млрд белорусских рублей, — цитирует БелТА министра финансов страны Юрия Селиверстова.

В Минфине Белоруссии полагают, что страна может недополучить $1,6 млрд

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