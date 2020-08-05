Экономика
News.ruВ Минфине Белоруссии полагают, что страна может недополучить $1,6 млрд
Пандемия коронавируса и падение цен на нефть привели к тому, что бюджет Белоруссии может недополучить в этом году до 4 млрд белорусских рублей ($1,6 млрд). Потеря доходов прогнозируется на уровне порядка 3,7– 4 млрд белорусских рублей, — цитирует БелТА министра финансов страны Юрия Селиверстова.
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«Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне порядка 3,7—4 млрд белорусских рублей (более $1,5—1,6 млрд)», — приводит БЕЛТА слова Селиверстова.RT на русскомвчера в 11:17
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В Екатеринбурге в офисе оператора сотовой связи «Мотив» накануне прошли обыски.
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Коммерсантъ 06:57
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Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку четырех руководителей управлений Следственного комитета, трех генералов и одного полковника.
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Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год.
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При помощи квантового компьютера IBM-Q физики создали модель путешествия во времени.
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Британские ученые сопоставили сперматозоид со штопором и выдрой
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Один из создателей шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев рассказал порталу Е1.ru, с чем был связан уход из коллектива актрисы Юлии Михалковой.
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