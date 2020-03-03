Финансы
Газета.RuВ Минфине РФ положительно оценили снижение ставки ФРС США
Заместитель главы российского Минфина Алексей Моисеев заявил, что снижение ключевой ставки ФРС США является позитивным решением. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, сокращение ставки - это "признание негативного влияния в том числе коронавируса на международную экономику".
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Конечно, видимо, снижение ставки поддержит экономический рост, что, конечно, мы можем рассматривать как позитив. Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской.
— Алексей Моисеев, российский актёрРЕН ТВ 11:25
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