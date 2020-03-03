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Заместитель главы российского Минфина Алексей Моисеев заявил, что снижение ключевой ставки ФРС США является позитивным решением. Об этом сообщает РИА "Новости". По его мнению, сокращение ставки - это "признание негативного влияния в том числе коронавируса на международную экономику".

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