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РЕН ТВВ Минфине РФ позитивно оценили снижение ставки ФРС США
Неожиданное снижение ставки ФРС США позитивно отразится на экономике России. Как заявил замглавы Минфина России, решение ФРС поддержит рост мировой экономики на фоне коронавируса, передает РИА "Новости".
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Конечно, видимо, снижение ставки поддержит экономический рост, что, конечно, мы можем рассматривать как позитив. Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской.
— Алексей Моисеев, российский актёрРЕН ТВ 11:25
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