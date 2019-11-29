Экономика

REGNUMREGNUMВ Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург

«В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов». «Достаточно средств, учтённых в долгосрочной программе развития РЖД», — добавил он.
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с чего всё началось

Минфин оставит без бюджетных денег новую железную дорогу Петербург—Москва

Заместитель министра финансов Андрей Иванов заявил, что Минфин не намерен выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом он сказал РБК в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
РБКвчера в 14:49

Подробнее о событии

Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Ведомостивчера в 09:52

Строительство скоростной ж/д магистрали между Петербургом и Москвой будет вестись на средства РЖД

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 10:47

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:09

Скоростная железная дорога Петербург-Москва осталась без федеральных средств

78.ruвчера в 11:15

Новая железная дорога Петербург – Москва не получит бюджетные средства

Piter.tvвчера в 08:34

Минфин не выделит средства на строительство ВСМ Москва — Петербург

АБНвчера в 08:12

Скоростная железнодорожная магистраль Петербург — Москва обойдется без бюджетных средств. В РЖД надеялись на сотни миллиардов

Фонтанка.Рувчера в 07:05
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

Российская газета вчера в 22:11
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Армия и оружие

Командование ВВС Украины сообщило о намерениях использовать Бук-М1

ИА Новороссия вчера в 11:55
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия 28 ноября в 23:03
Авто

АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня 27 ноября в 23:48
Технологии

Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Портал Downdetecor сообщил, что пользователи некоторых стран заявили о сбое в работе социальной сети Twitter.
RT на русском вчера в 22:16
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
РИА Новости вчера в 10:43
Армия и оружие

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
РБК вчера в 07:36
Спорт

НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru вчера в 11:16
Футбол

Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Матч ТВ вчера в 08:58
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ 28 ноября в 16:36
Гаджеты

Xiaomi представил внешний аккумулятор для зимы

Как сообщает Gizmochina, компания Xiaomi явила миру оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
RuNews24.ru вчера в 13:01
Армия и оружие

Военная полиция РФ начала патрулирование по новому маршруту в Сирии

Политическая Экспертиза вчера в 21:37
Происшествия

В Дагестане ликвидировали ОПГ «Шараповские»

В Дагестане ликвидировали ОПГ «Шараповские», в которую входили свыше 250 человек.
Московский Комсомолец 28 ноября в 02:18
Политика

В Кремле отреагировали на интервью зятя Ельцина Познеру

Президент Владимир Путин ознакомился с интервью зятя и главы администрации президента Бориса Ельцина — Валентина Юмашева — которое тот дал журналисту Владимиру Познеру 22 ноября на фестивале "Слова и музыка свободы — СМС" в Екатеринбурге.
Национальная служба новостей вчера в 07:17
Общество

Гороскоп на 29 ноября: Козероги, вам понадобится терпение на дорогах

Primpress.ru 28 ноября в 19:13
Авто

«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России

CarsWeek.ru 27 ноября в 13:17
Политика

Белый дом подтвердил скорую встречу Трампа с представителями СБ ООН

Администрация Соединенных Штатов подтвердила встречу американского президента Дональда Трампа с постоянными представителями стран – членов Совета Безопасности ООН в Вашингтоне на следующей неделе, сообщает 30 ноября «РИА Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.
Известия вчера в 21:20
Музыка

Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов

Концерт должен был состояться 5 декабря.
Говорит Москва вчера в 09:26
Происшествия

Несовершеннолетние пострадали при нападении в Гааге

Раненые при нападении с ножом на торговой улице в Гааге являются несовершеннолетними. Об этом заявили в местной полиции.
ТК Звезда вчера в 17:53
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 22:09
Кино

Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»

Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
Культуромания вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана

Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
OAnews вчера в 10:09
Футбол

Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»

Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
РБК вчера в 17:01
Происшествия

Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Газета.Ru вчера в 17:23
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Общество

Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря

С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
BFM.ru вчера в 09:20
Происшествия

Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием

РИА Новости 28 ноября в 00:41
Авто

Составлен рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 млн рублей

Напомним, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).
Автоновости дня 28 ноября в 04:34
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