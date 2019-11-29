Экономика
REGNUMВ Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург
«В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов». «Достаточно средств, учтённых в долгосрочной программе развития РЖД», — добавил он.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Заместитель министра финансов Андрей Иванов заявил, что Минфин не намерен выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом он сказал РБК в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».РБКвчера в 14:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Строительство скоростной ж/д магистрали между Петербургом и Москвой будет вестись на средства РЖД
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 10:47
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке
Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Армия и оружие
Командование ВВС Украины сообщило о намерениях использовать Бук-М1
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Портал Downdetecor сообщил, что пользователи некоторых стран заявили о сбое в работе социальной сети Twitter.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
Армия и оружие
Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых воинских званиях в Вооруженных силах страны, говорится на сайте Верховной рады.
Спорт
НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Футбол
Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
Гаджеты
Xiaomi представил внешний аккумулятор для зимы
Как сообщает Gizmochina, компания Xiaomi явила миру оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Армия и оружие
Военная полиция РФ начала патрулирование по новому маршруту в Сирии
Происшествия
В Дагестане ликвидировали ОПГ «Шараповские»
В Дагестане ликвидировали ОПГ «Шараповские», в которую входили свыше 250 человек.
Политика
В Кремле отреагировали на интервью зятя Ельцина Познеру
Президент Владимир Путин ознакомился с интервью зятя и главы администрации президента Бориса Ельцина — Валентина Юмашева — которое тот дал журналисту Владимиру Познеру 22 ноября на фестивале "Слова и музыка свободы — СМС" в Екатеринбурге.
Общество
Гороскоп на 29 ноября: Козероги, вам понадобится терпение на дорогах
Авто
«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России
Политика
Белый дом подтвердил скорую встречу Трампа с представителями СБ ООН
Администрация Соединенных Штатов подтвердила встречу американского президента Дональда Трампа с постоянными представителями стран – членов Совета Безопасности ООН в Вашингтоне на следующей неделе, сообщает 30 ноября «РИА Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Концерт должен был состояться 5 декабря.
Происшествия
Несовершеннолетние пострадали при нападении в Гааге
Раненые при нападении с ножом на торговой улице в Гааге являются несовершеннолетними. Об этом заявили в местной полиции.
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»
«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кино
Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»
Роберт Дауни-младший сыграет Железного человека Тони Старка в фильме «Черная вдова».
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
Футбол
Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса»
Сразу после поражения от «Херенвена» Леонид Слуцкий объявил о решении покинуть пост главного тренера «Витесса».
Происшествия
Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту
Британская полиция установила личность мужчины, устроившего теракт на Лондонском мосту.
Происшествия
Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
Общество
Маркировка одежды и шин станет обязательной с 1 декабря
С начала следующего года станет обязательной маркировка всех лекарств, а летом маркировать начнут готовую молочную продукцию.
Происшествия
Полиция проверит школу в Новосибирске после скандала с чаепитием
Авто
Составлен рейтинг новых внедорожников в РФ ценой до 1 млн рублей
Напомним, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).