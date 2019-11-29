Заместитель министра финансов Андрей Иванов заявил, что Минфин не намерен выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом он сказал РБК в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

с чего всё началось

«В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов». «Достаточно средств, учтённых в долгосрочной программе развития РЖД», — добавил он.

В Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург

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