Экономика
Газета.RuВ Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Оценить98
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Департамента Минфина заявил, что снятие западных санкций окажется вредным для России
Эхо Москвывчера в 13:00
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:26, Ашберн
Политика
Си Цзиньпин рассказал Трампу об успехах в борьбе с коронавирусом
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Общество
Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом
Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Происшествия
В Милане обнаружили тело россиянки
Экономика
В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%
В Совете Федерации считают, что цены на недвижимость в России в течение двух ближайших лет могут увеличиться на 25%.
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку шестой раз подряд
Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6%. Это шестое снижение подряд, его прогнозировали большинство аналитиков, опрошенных Reuters (15 из 24 экономистов).
Политика
Российская делегация не долетела на встречу Путина и Лукашенко
Самолет с российской правительственной делегацией и журналистами не прилетел в Сочи, где сегодня проходит встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Экономика
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Происшествия
Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Происшествия
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци
Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци Меган Маркл и принц Гарри скрываются от папарацци.
Армия и оружие
Завершены госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»
Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены, сообщает в преддверии выставки Defexpo India — 2020 официальный представитель предприятия — разработчика данной техники — корпорации «Уралвагонзавод».
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Технологии
Xiaomi: GDSA не заинтересован в создании конкуренции с Google Play
Как заявили в пресс-службе компании, сервис китайских производителей не заинтересован в создании конкуренции с Google Play.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея выпустила в Instagram видео, в котором высказалась о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
Шоу-бизнес
Ольга Кабо похвалилась точеной фигурой в купальнике
Актриса Ольга Кабо в свои 52 года может похвастаться фигурой, которой могут позавидовать многие 20-летние девушки.
Общество
Суд отклонил иск Дениса Глушакова к бывшей супруге
Никулинский районный суд города Москвы отклонил иск полузащитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье.
Гаджеты
В бета-версии MacOS упоминаются процессоры AMD
Говоря точнее, в macOS 10.15.4 Beta 1 есть упоминания APU AMD Picasso, Renoir и Van Gogh.
Общество
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Защита израильтянки Наамы Иссахар, которая была помилована президентом России, намерена добиваться отмены приговора и продолжит подготовку жалобы в Европейский суд по правам человека.
Общество
Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора
В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Футбол
Николай Ларин: «Чертаново» хочет выйти в РПЛ и играть на главной арене «Лужников»
Василий Иванов: «Нет смысла идти в РПЛ без серьезного спонсора» Бюджет под премьер-лигу увеличивать не надо — Николай Юрьевич, «Чертаново» идет в ФНЛ в зоне стыковых матчей.
Кино
«Хищные птицы» стартовали на уровне «Хранителей» 2009 года
Фильм "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн" стартует в домашнем прокате по худшему из предсказанных сценариев.
Армия и оружие
На Дальнем Востоке Су-34 на учениях взлетели на высоту 17 километров
Хабаровские военные летчики выполнили полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34, подняв их на максимальную высоту в суровых зимних условиях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Общество
В России родителей обязали обеспечить ребенка жильем при разводе
В России вступает в силу поправка в Семейный кодекс, которая расширит перечень обстоятельств, когда родители должны материально обеспечивать детей при разводе.
Общество
Гендиректор «Ленфильма» Пичугин покинул свой пост
Генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин покинул свой пост. Об этом Пичугин написал на своей странице в Facebook.