Экономика

REGNUMREGNUMВ Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки

Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
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Эксперт оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности россиян

RT на русском11:02

Минфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России

РБК03:25

В Минфине заявили, что средний уровень ставки по ипотеке находится на отметке в 8,7%

ТАССвчера в 19:08

Минфин сообщил о массовом рефинансировании ипотеки россиянами по ставке 8,7%

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В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки

REGNUMвчера в 23:01

Минфин заявил об «огромной волне» рефинансирования ипотеки в России

Rambler News Service03:12

Минфин РФ: средняя ставка по ипотеке составила 8,7%

News.ruвчера в 17:38
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Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
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В Китае сообщили о повторном появлении коронавируса у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
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На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

Местные жители, которые оказались категорически против размещения в санатории своих сограждан, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, преградили путь к пансионату подожженными ветками и дровами.
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Напомним, что онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store каждую неделю со 100% скидкой раздает некоторые игры.
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Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
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Проект предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса предприятия.
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Спорт

Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте на 34 км свободным стилем в Мерокере (Норвегия) в рамках многодневной гонки "Скитур", совмещенной с этапами Кубка мира.
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Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие

ПНС Ливии прекратило участие в переговорах по военным вопросам

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии пока прекратило участие в переговорах по военным вопросам в Женеве.
Газета.Ru 18 февраля в 20:53
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика

Сергей Шнуров официально пошел в политику

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Число жертв стрельбы в Германии возросло до восьми

Восемь человек погибли, еще пять пострадали при стрельбе в городе Ханау в в центральной части Германии.
Известия вчера в 18:09
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
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Футбол

Брюгге — Манчестер Юнайтед 1:1 (2-й тайм)

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Объявлены стартовые обоймы команд на эту встречу.
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Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта

Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
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Политика

Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
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Мэр Сургута заставил замов ездить на работу на общественном транспорте

Мэр Сургута распорядился, чтобы чиновники мэрии несколько дней ездили на работу на общественном транспорте.
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Суд оставил замначальника Генштаба Арсланова под стражей

Решение 235 гарнизонного военного суда об аресте до 7 апреля по делу о хищениях на 6,7 млрд руб. признано законным.
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Политика

Путин рассказал о правильном ударении в слове «украинцы»

Президент России Владимир Путин в ходе интервью агентству ТАСС рассказал о правильном ударении в слове «украинцы».
Lenta.ru 11:42
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Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
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Экономика

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

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Создатели «Ведьмака 3» будут получать 80% выручки от продаж в Steam

CD Projekt Red начнет получать 80% выручки от проданных копий «Ведьмак 3: Дикая Охота» в Steam. Об этом студия объявила в твиттере.
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Суд арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Суд арестовал двух подростков, готовивших теракт в Керчи. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Газета.Ru 11:58
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
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Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Lenta.ru 04:12
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Названо лекарство против коронавируса

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Кадыров в соцсетях рассказал о тренировке с Александром Емельяненко

Как сообщается на сайте «Экономика сегодня», Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о тренировке с Александром Емельяненко.
Лезги газет вчера в 22:26
Здоровье

Перечислены новые полезные свойства картофеля

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
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Рижское «Динамо» по буллитам победило «Амур» в матче КХЛ

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