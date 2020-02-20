Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».

Происшествия В Казани задержали трех участников экстремистской организации Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.

Политика Россия отвергла обвинения в кибератаках в Грузии Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя обвинение в адрес Москвы в причастности к кибератакам на ряд грузинских сайтов в октябре 2019 года.

Общество Белоруссия закупила российскую нефть без премии Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве.

Авто Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq В целом, Karoq является типичной Skoda с просторным салоном и всеми фирменными фишками автоконцерна вроде скребка в лючке бензобака и крючочков с сеточками в багажнике.

Происшествия Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Мишустин временно запретил китайцам въезд в Россию Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезд для туризма, работы и в частных целях.

Авто Петербуржцы могут кататься на Hyundai по онлайн-подписке В Петербурге стартовала программа Hyundai Mobility — это значит, что можно «подписаться» на автомобиль и кататься на нём, при этом не приобретая полностью.

Гаджеты Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro подешевели еще сильнее и предлагаются по цене 129 и 171 долларов соответственно за версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Финансы Рубль незначительно снизился к доллару и евро Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 коп. до 63,72 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 8 коп. и достиг отметки — 68,78 руб. Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.