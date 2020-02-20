Финансы

REGNUMREGNUMВ Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки

Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
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Эксперт оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности россиян

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Минфин заявил об огромной волне рефинансирования ипотеки в России

РБК03:25

В Минфине заявили, что средний уровень ставки по ипотеке находится на отметке в 8,7%

ТАССвчера в 19:08

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Российская газетавчера в 23:26

В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки

REGNUMвчера в 23:01

Минфин заявил об «огромной волне» рефинансирования ипотеки в России

Rambler News Service03:12

Минфин РФ: средняя ставка по ипотеке составила 8,7%

News.ruвчера в 17:38
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СК просит Басманный суд Москвы арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.
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Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq

В целом, Karoq является типичной Skoda с просторным салоном и всеми фирменными фишками автоконцерна вроде скребка в лючке бензобака и крючочков с сеточками в багажнике.
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Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая

Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.
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Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
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В лондонской мечети неизвестный с ножом напал на мужчину

В лондонской мечети злоумышленник ранил ножом человека, нападавший задержан, сообщил Скотленд-Ярд.
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Назвали лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих авто

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В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
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С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
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Армия и оружие

В Анкаре собираются отомстить за смерть своих военных в Сирии

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В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

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Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов повысился на 14 коп. до 63,72 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 8 коп. и достиг отметки — 68,78 руб. Нефть марки Brent увеличилась на 0,25% и составила 59,28 доллара за баррель.
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Путин рассказал, почему он остановился на кандидатуре Мишустина

О смене правительства Президент России Владимир Путин рассказал, как он выбирал кандидата на пост премьер-министра.
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В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

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