Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Общество На Украине жители протестуют против приезда эвакуированных из Китая Столкновения произошли между правоохранителями и жителями поселка Новые Санжары в Полтавской области Украины, жители выступают против прибытия в регион эвакуированных из китайского Уханя, где распространяется новый тип коронавируса, сообщает украинский телеканал "Наш".

Технологии Названы опасные приложения для смартфонов Эксперты перечислили опасные приложения для современных смартфонов. К тому же можно эффективно защититься от пропажи имеющихся данных.

Политика Россия обжалует решение суда в Гааге по делу ЮКОСа Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.

Авто Двигатель Lada Granta стал мощнее Тольяттинская компания «Супер-Авто» (дочернее предприятие АвтоВАЗа) начала прием заказов на LADA Granta с 16-клапанным двигателем объемом 1,8 литра мощностью 117 л.с. Как сообщает «Автоновости дня», такая Granta стоит на 35 тыс. рублей дороже обычной с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21127 на 106 л.с.

Происшествия Уголовное дело в отношении экс-главбуха Минюста РФ направили в суд Уголовное дело о мошенничестве на 5,5 млн рублей в отношении бывшего главного бухгалтера Минюста РФ Натальи Лысовой направили в суд, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко 20 февраля.

Кино 70-й международный Берлинский кинофестиваль начинает свою работу Впервые фильм открытия не принимает участия в основном конкурсе. В основной конкурс Берлинского кинофестиваля в 2020 году вошло 18 фильмов.

Общество Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".

Происшествия Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Игры Издатель Outer Wilds привезёт на PAX East 2020 неанонсированную игру Издательство Annapurna Interactive (What Remains of Edith Finch, Outer Wilds) у себя в микроблоге огласило линейку проектов, которые привезёт на американский фестиваль PAX East 2020.