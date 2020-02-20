Финансы
REGNUMВ Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки
Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».
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Минфин сообщил о массовом рефинансировании ипотеки россиянами по ставке 8,7%
Российская газетавчера в 23:26
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