с чего всё началось

В Министерстве финансов России отмечают, что накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит, чтобы покрыть дефицит бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель.

В Минфине России сделали заявление о падении цен на нефть

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