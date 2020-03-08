Экономика
Московский КомсомолецВ Минфине России сделали заявление о падении цен на нефть
В Министерстве финансов России отмечают, что накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит, чтобы покрыть дефицит бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель.
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Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.РБК03:07
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