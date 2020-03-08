с чего всё началось

Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.

Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть

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