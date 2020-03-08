с чего всё началось

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Как говорится в сообщении министерства, объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей.

Политика Путин допустил свой пятый президентский срок 1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.

Армия и оружие Мечты ВМСУ о секонд-хенде Пентагона оставили Россию равнодушной Иными словами, программа поставок Mark VI для ВМС США до сих пор не завершена, и причин, чтобы Пентагон внезапно пожертвовал интересами американского флота в пользу ВМСУ, нет ни малейших.

Спорт Олимпиаду в Токио могут перенести на два года из-за коронавируса Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио считает, что оптимальным решением в связи со вспышкой коронавируса является перенос соревнований на два года, а не их отмена.

Общество Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV.

Общество Больше половины россиян боятся угона своего автомобиля Больше половины россиян (58%) задумываются об угрозе угона своего автомобиля, такие данные показывают результаты исследования, проведенного компанией «Delta Системы безопасности».

Здоровье Роспотребнадзор назвал 7 рекомендаций для профилактики коронавируса Стоит усилить меры гигиены дома и на работе Эксперты Роспотребнадзора подготовили инструкцию, как обнаружить у себя коронавирус нового типа и предотвратить заражение.

Политика Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Интернет «Яндекс.Браузер» для Windows дополнился функцией чтения веб-страниц Компания «Яндекс» объявила об очередных доработках браузера для Windows и включении функции чтения веб-страниц с помощью голосового ассистента «Алиса».

Политика Отказу от досрочных выборов в Госдуму нашли объяснение Предложение депутата от «Единой России» Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную Думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции.

Космос Углеродные выбросы станет проще отслеживать с орбиты Вторым устройством, призванным помочь в борьбе с загрязнением воздуха, станет аналогичный прибор от NASA, который планируется запустить на орбиту на борту спутника связи уже через два года.

Технологии К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов Согласно сведениям, указанным в пресс-релизе в журнале Nikkei Style, частое использование смартфонов, планшетов и компьютеров провоцирует переутомление головного мозга, а это в свою очередь вызывает депрессивные ситуации и маразм.