с чего всё началось

В Министерстве финансов России отмечают, что накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит, чтобы покрыть дефицит бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель.

В Минфине России сделали заявление о падении цен на нефть

Энергетика Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Общество В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.

Экономика Курс рубля вновь незначительно снизился Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.

Футбол Ростов — ЦСКА 3:1 (2-й тайм) Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.

Общество Эксперт назвал сроки окончания эпидемии нового коронавируса Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.

Общество Сотрудник штаб-квартиры НАТО заразился коронавирусом Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после проведенного отпуска на севере Италии.

Политика Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.

Технологии В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.

Общество Симоньян рассказала, что думают об обвале рубля власти: «Не боись» Главный редактор RT и "России сегодня" Маргарита Симоньян заявила, что утром в понедельник, 9 марта, ей позвонили "сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца" и прислали ей тексты на тему коронавируса.

Политика Опубликованы расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети» На записях слышно, что молодые люди называют терроризм «способом действия», а также обсуждают изготовление самодельных взрывных устройств (СВУ) и планы «сварить и испытать» взрывчатку в Пензенской области.