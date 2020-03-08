Экономика
Pravda.RuМинфин сделал заявление по курсу рубля и ценам на нефть
Пресс-служба Минфина опубликовала материал, в котором говорится, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) позволит покрыть потери бюджета в случае падения цен на нефть до 25-30 долларов. При самом плохом сценарии развития ситуации средств ФНБ хватит на шесть-десять лет.
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с чего всё началось
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.РБК09 марта в 03:07
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