с чего всё началось

Пресс-служба Минфина опубликовала материал, в котором говорится, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) позволит покрыть потери бюджета в случае падения цен на нефть до 25-30 долларов. При самом плохом сценарии развития ситуации средств ФНБ хватит на шесть-десять лет.

Минфин сделал заявление по курсу рубля и ценам на нефть

Шоу-бизнес Самойлова впервые нарушила молчание после скандала с Джиганом Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова впервые нарушила молчание после скандала, связанного с осложнениями в отношениях супругов, о которых пишут СМИ.

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Общество В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании и снеге Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Политика Отказу от досрочных выборов в Госдуму нашли объяснение Предложение депутата от «Единой России» Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную Думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции.

Общество Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV.

Футбол Иличич: «„Аталанта“ стремится побеждать каждого соперника» Форвард "Аталанты" Йосип Иличич после победы над "Валенсией" (4:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что "Аталанта" давно перестала быть явным аутсайдером.

Происшествия Под Исламабадом разбился самолет пакистанских ВВС Истребитель пакистанских ВВС потерпел крушение в районе столицы страны Исламабада. Об этом сообщила в среду газета The Express Tribune.

Политика Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.