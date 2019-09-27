Финансы

News.ruNews.ruРазмер госдолга Украины назвал Минфин

Украинский Минфин назвал размер госдолга страны.
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Размер госдолга Украины назвал Минфин

News.ruвчера в 16:11

Минфин Украины назвал размер госдолга

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Стал известен размер госдолга Украины

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На Украине назвали объем государственного долга страны

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В Минфине Украины назвали размер госдолга

RT на русскомвчера в 14:13
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
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Жительница Черновецкой области Украины родила сиамских близнецов: у девочек одно тело и две головы.
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Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere.
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