с чего всё началось

ОСАГО снизится для тех водителей, которые ездят только по правилам дорожного движения. Например, для человека, который за 30-летный стаж вождения автомобиля ни разу не попал в ДТП, если в его авто есть тахограф, цена полиса ОСАГО может быть установлена на отметке в 2,5 тысячи рублей.

Стоимость полиса ОСАГО для водителей, соблюдающих правила дорожного движения, после реформы системы расчёта тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

В Минфине допустили снижение цены на полис ОСАГО после реформы тарифов

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