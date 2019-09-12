Экономика
Car.ruВ Минфине прогнозируют уменьшение тарифов после реформы ОСАГО
Алексей Моисеев, являющийся заместителем Минфина, рассказал, что цены на ОСАГО непосредственно для российских владельцев авто, соблюдающих ПДД, после перевода к новому расчёту тарифов, должны снизиться в три/четыре раза.
Читать в источнике
Оценить38
ОСАГО снизится для тех водителей, которые ездят только по правилам дорожного движения. Например, для человека, который за 30-летный стаж вождения автомобиля ни разу не попал в ДТП, если в его авто есть тахограф, цена полиса ОСАГО может быть установлена на отметке в 2,5 тысячи рублей.
— Алексей Моисеев, российский актёрГЛАС.RU 13 сентября в 07:32
с чего всё началось
Стоимость полиса ОСАГО для водителей, которые соблюдают правила дорожного движения, после реформы системы расчёта тарифов может уменьшиться в три-четыре раза, сообщил в интервью "Российской газете" замминистра финансов России Алексей Моисеев.Life.ru13 сентября в 00:45
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минфине допустили снижение цены на полис ОСАГО после реформы тарифов
RT на русском13 сентября в 00:18
В Минфине рассказали о возможных ценах на полис ОСАГО после реформы тарифов
Life.ru13 сентября в 00:45
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 09:48
Футбол
«Монако» Головина проиграл «Марселю» в матче с семью голами
«Марсель» обыграл «Монако» со счетом 4:3 в гостевом матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Об этом сообщается на сайте «Марселя».
РБК 18:42
Энергетика
Цены на нефть взлетели на 19% на открытии торгов
Максимум рост вырос до 19%, свидетельствуют данные торгов. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $71,62 за баррель.
Газета.Ru 18:59
Армия и оружие
Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.
ТАСС 18:04
Энергетика
WSJ: Эр-Рияд намерен к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу
Саудовская Аравия собирается к 16 сентября на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру страны.
RT на русском 14:58
Политика
РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году
России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Экономика
Производители водки просят поднять ее минимальную цену с нового года
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку на 8,4% до 233 руб. за бутылку 0,5 л. Об этом рассказал президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме в пятницу, слова Косарева приводит агентство «Интерфакс».
Ведомости 13 сентября в 11:46
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета вчера в 13:59
Политика
Путин проведет переговоры с Роухани на саммите в Анкаре
Ранее сообщалось, что президент РФ намерен обсудить ситуацию в сирийском Идлибе на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани в Анкаре.
ФАН 13 сентября в 10:46
Общество
На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки
Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
Вести Подмосковья 06:05
Футбол
Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть «Портимоненсе»
Футболисты "Порту" одержали гостевую победу над "Портимоненсе" в матче пятого тура чемпионата Португалии.
РИА Новости 15:31
Авто
Россияне отказываются оплачивать транспортные налоги
Аналитики считают, что необходимо пересмотреть подход к транспортному налогу, а также к методам его взимания.
SakhalinMedia.ru 19:20
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru 13 сентября в 05:07
Происшествия
Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
РБК 13:58
Шоу-бизнес
Медикаментозный сон Заворотнюк перешел в глубокую кому
Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому.
РЕН ТВ 05:33
Игры
Ежемесячная аудитория Minecraft составляет 112 млн человек
С октября 2018 года ежемесячная аудитория Minecraft выросла на колоссальные 21 млн человек: с 91 до 112 млн.
Игромания.ру вчера в 21:17
Здоровье
На Кубани вылечили 4,5 тыс. пациентов из других регионов и стран
C начала года пролечено 4,5 тысячи пациентов из разных стран и регионов.
Краснодарские известия 04:10
Общество
Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили перекрыть дамбу
В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений.
RT на русском 12:21
Футбол
Семак рассказал о задачах «Зенита» в Лиге чемпионов
Перед клубом после четырехлетнего перерыва в Лиге чемпионов Семак поставил задачу на турнир играть и стараться выйти из группы.
Телеканал Санкт-Петербург 15:52
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Наука
Извергающий серу вулкан Райкоке окрашивает закаты в фиолетовый цвет
В конце июня вулкан Райкоке, Россия, выбросил пепел и сернистый газ на 17 километров в стратосферу.
ГЛАС.RU 10:36
Наука
Лекарство от диабета помогает восстановить мозг после инсульта
Волга-Медиа вчера в 03:30
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире
Evo-rus.com 13 сентября в 11:40
Кино
Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»
Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor 10:04
Политика
Джонсон сравнил Британию с Халком
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говоря о Brexit, сравнил Соединенное Королевство с героем киновселенной Marvel Халком.
Взгляд.ру 08:16