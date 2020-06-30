Политика
ForbesВ Минфине допустили усиление санкций против России после пандемии
После завершения пандемии коронавируса санкции против России могут быть ужесточены, допустил замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Кику на онлайн-сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РБК.
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Происшествия
В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший
Российская газета 08:10
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату подо Ржевом
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом.
РИА Новости 14:32
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 11:44
Кино
Опубликован первый трейлер сериала «Дивный новый мир»
Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что в сети появился трейлер сериала "Дивный новый мир".
Piter.tv 04:57
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III
Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда 16:30
Общество
В России 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
В России 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повышаются в среднем на 4%.
РИА Новости 17:00
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Авто
GAC объявил цену на минивэн GN8 в России
Цены были объявлены в ходе официальной онлайн-презентации представительством марки в России «ГАК Мотор Рус».
Движок 13:10
Политика
Белорусская ЦИК сократила оппозицию Лукашенко до пяти человек
Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявила окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК 15:43
Общество
В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 35 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
РИА Новости 16:21
Игры
Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2
Российский геймер Денис Кудашёв выложил на своём канале в YouTube тизер, в котором показал, как может выглядеть игра S.T.A.L.K.E.R. 2. Пока разработчик, компания GSC Game World, не публикует трейлер, пользователи придумывают собственные варианты.
Чемпионат вчера в 13:07
Политика
ВЦИОМ: 76% проголосовавших поддержали поправки к Конституции
По данным центра, 76% респондентов проголосовали в поддержку поправок, 23,6% против.
Краснодарские известия вчера в 03:39
Общество
Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС
RT на русском 14:55
Общество
Британский собор разместит над алтарем картину с чернокожим Иисусом
Над алтарем в Сент-Олбанском кафедральном соборе в британском графстве Хартфордшир разместят картину «Тайная вечеря».
Невские Новости 13:14
Армия и оружие
На параде Победы впервые показали РСЗО «Торнадо-С»
По Красной Площади впервые прошла реактивная система залпового огня «Торнадо-С» РСЗО «Торнадо-С».
Территория новостей 06:49
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Спорт
Двукратный чемпион ОИ по водному поло Кабанов умер в возрасте 72 лет
RT на русском 14:37
Футбол
Хакими прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»
Защитник Ашраф Хакими, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», находится в шаге от перехода в миланский «Интер».
Евро-футбол.ру 06:29
Шоу-бизнес
Яна Рудковская не дарила сыну Николаю Porsche за 7 миллионов рублей
Продюсер Яна Рудковская опровергла информацию о том, что ее сын Николай получил на 18-летие Porsche за семь миллионов рублей.
iReactor 08:54
Общество
Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась
Площадь бедствия достигает почти 23 тысяч квадратных метров.
Общественное телевидение России 12:17
Политика
CNN узнал о манере общения Трампа с Путиным и другими лидерами
Президент США Дональд Трамп нередко проявлял некомпетентность в разговорах с иностранными лидерами, а его манера вести беседу в ряде случаев была оскорбительной для собеседников, утверждает телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме и разведывательных кругах США, осведомленных о содержании разговоров.
РБК 01:58
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Политика
В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии
Международная федерация журналистов (IFJ) призывает отменить решение Латвии запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 13:45
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com 11:52
Общество
Совет директоров Petropavlovsk попросил защиты от нового акционера
Совет директоров Petropavlovsk попросил британский комитет по слияниям и поглощениям расследовать действия Струкова на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок.
Интерфакс 03:08