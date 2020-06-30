После завершения пандемии коронавируса санкции против России могут быть ужесточены, допустил замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Кику на онлайн-сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РБК.

В Минфине допустили усиление санкций против России после пандемии

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