Политика
ForbesВ Минфине допустили усиление санкций против России после пандемии
После завершения пандемии коронавируса санкции против России могут быть ужесточены, допустил замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Кику на онлайн-сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РБК.
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Наука
Поднятие тяжестей делает нервную систему сильнее
В течение первых нескольких недель занятия тяжелой атлетикой, как отмечают специалисты, укрепляется нервная система человека, но не мышечная.
Evo-rus.com 08:56
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:05
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Кино
Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»
Playboyrussia.com 07:13
Авто
Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
Экономика
Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК 15:24
Общество
Останки более ста детей обнаружили в Польше
Археологи нашли в Польше захоронение останков более сотни детей с монетами во рту. Об этом сообщил портал «Русская планета».
Телеканал 360° 11:46
Политика
Сайт Общественной палаты РФ подвергся DDoS-атаке хакеров
Злоумышленники устроили DDoS-атаку на сайт Общественной палаты России и общественного наблюдения.
Экономика сегодня 14:52
Политика
Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
Происшествия
Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране
Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.
РИА Новости 15:03
Футбол
Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком»
РИА Новости 15:32
Общество
Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях
Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
Футбол
Селюк: Гончаренко хорошо работается с детишками
Дмитрий Селюк, являющийся знаменитым российским футбольным агентом, в очередной раз прошелся по главному тренеру столичного ЦСКА, который недавно вернулся в команду.
CT news 11:31
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны в роли Бэтмена
В СМИ появилась информация, что киностудия Warner ведёт переговоры с Майклом Китоном о его возвращении на экраны в образе постаревшего Брюса Уэйна в ленте "Флэш", над которым работает режиссёр фильма "Оно" Андрес Мускетти.
Газета Metro 11:20
Общество
Темнокожий Иисус появился в британском соборе
«Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в самый центр алтарную картину, написанную Лорной», — в интервью Daily Mail пояснил такое решение настоятель собора.
ФАН 14:27
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
Футбол
Талалаев: ничья с «Локомотивом» добыта на багаже Божовича
Андрей Талалаев, занимающий должность главного тренера в самарском профессиональном футбольном клубе "Крылья Советов", поделился мнением о недавно прошедшем матче с "Локомотивом".
CT news 15:16
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
ProstoProSport вчера в 12:55
Общество
В России с 1 июля произойдет ряд изменений
Начиная с 1 июля, в России в силу вступят некоторые нововведения, которые изменят жизнь большинства россиян.
Live24 02:58
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Происшествия
В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
Футбол
«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»
"Сельта", за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла "Мальорке" в матче 33-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 15:39
Политика
Мединский не смог ответить на вопрос Лукашенко в присутствии Путина
БИЗНЕС Online 16:16
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Они будут представлены на рынке по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Astera 13:33
Происшествия
Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы
Москва 24 15:16
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49