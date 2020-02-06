Ранее о нежелательности отмены санкций для российской экономики написала газета Financial Times. В статье выдвигается тезис о том, что российская экономика так хорошо адаптировалась к западным санкциям, что их внезапная отмена принесла бы больше рисков, чем введение дополнительных ограничений.

с чего всё началось

Отмена санкций Запада против России грозит самой российской экономике ударом по стабильности платежного баланса из-за возможного притока иностранных капиталов, которые также вызвали бы искажение относительных цен, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

В Минфине назвали риски для России при отмене санкций

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