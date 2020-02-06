Экономика
Газета.RuВ Минфине назвали риски для России при отмене санкций
Отмена санкций Запада против России грозит самой российской экономике ударом по стабильности платежного баланса из-за возможного притока иностранных капиталов, которые также вызвали бы искажение относительных цен, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.
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с чего всё началось
Ранее о нежелательности отмены санкций для российской экономики написала газета Financial Times. В статье выдвигается тезис о том, что российская экономика так хорошо адаптировалась к западным санкциям, что их внезапная отмена принесла бы больше рисков, чем введение дополнительных ограничений.РБКвчера в 09:44
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Глава Департамента Минфина заявил, что снятие западных санкций окажется вредным для России
Эхо Москвывчера в 13:00
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