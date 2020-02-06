Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Минфине назвали риски для России при отмене санкций

Отмена санкций Запада против России грозит самой российской экономике ударом по стабильности платежного баланса из-за возможного притока иностранных капиталов, которые также вызвали бы искажение относительных цен, заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.
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с чего всё началось

Чиновник Минфина назвал риски для России от снятия санкций

Ранее о нежелательности отмены санкций для российской экономики написала газета Financial Times. В статье выдвигается тезис о том, что российская экономика так хорошо адаптировалась к западным санкциям, что их внезапная отмена принесла бы больше рисков, чем введение дополнительных ограничений.
РБКвчера в 09:44

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Эхо Москвывчера в 13:00

Чиновник Минфина назвал риски для России от снятия санкций

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Названы риски для России от снятия санкций

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В Минфине оценили последствия снятия санкций с России

BFM.ruвчера в 10:47

Глава департамента Минфина рассказал о вреде отмены санкций против России

Коммерсантъвчера в 12:30
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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РБК вчера в 16:45
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В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

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У Чубарьяна, отметил он, есть предложения по количеству сенаторов от РФ и пожизненных членов верхней палаты, основанные на международном опыте.
Российская газета вчера в 04:15
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Комедия "Холоп", снятая режиссером Климом Шипенко, стала самым кассовым отечественным фильмом в новейшей российской истории, обогнав по размерам кассовых сборов предыдущего рекордсмена – картину "Движение вверх".
Труд 04 февраля в 16:14
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Радио Sputnik вчера в 18:00
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Sports.ru 05 февраля в 06:23
Политика

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РБК вчера в 11:45
Политика

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Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
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Эксперты предупреждают, что уже через 15 лет страны Персидского Залива могут остаться без накоплений.
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Газета.Ru вчера в 15:24
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Игнатов перешёл из ЦСКА в «Спартак», но в детском футболе такие вещи спокойнее воспринимаются.
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Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.
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RT на русском вчера в 13:58
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

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В Пекине (274 случая заражения) умер один человек.
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РБК вчера в 02:51
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Власти предложили жесткие ограничения на госзакупки иностранных товаров

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РБК вчера в 23:00
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На случай эпидемии коронавируса в Новосибирске зарезервировали два санатория

Сегодня, отчитываясь перед депутатами Заксобрания, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил о том, что на случай эпидемии коронавируса на территории РФ, в регионе для возможного размещения инфицированных зарезервировали два санатория.
RuNews24.ru вчера в 05:32
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко о Григорьеве-Апполонове: «Он себя медленно убивает»

WomanHit.ru вчера в 11:28
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