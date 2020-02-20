Экономика
Будущее России. Национальные проектыВ Минфине назвали средний уровень ставки по ипотеке
Ранее Моисеев сообщал ТАСС, что ставки по ипотеке должны опуститься ниже 8% к концу 2020 года. Федеральный проект "Ипотека" входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Одним из ключевых его показателей является снижение средней ставки по ипотеке до уровня 7,9% годовых.
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Эксперт оценил влияние рефинансирования ипотеки на уровень закредитованности россиян
RT на русском20 февраля в 11:02
В Минфине заявили, что средний уровень ставки по ипотеке находится на отметке в 8,7%
ТАСС19 февраля в 19:08
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