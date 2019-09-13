Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВ Минфине назвали стоимость ОСАГО после реформы расчета тарифов

В Минфине назвали стоимость ОСАГО после проведения реформы системы расчета тарифов. Специалисты утверждают, что для так называемых безаварийных автомобилистов после перехода на новый порядок цена полиса может снизиться в 3-4 раза. Впрочем, лихачам придется платить.
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Алексей Моисеев
При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае, если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции.
— Алексей Моисеев, российский актёрЗа рулем 12 сентября в 09:46
с чего всё началось

Водителям назначат тарифы

Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.
Российская газета12 сентября в 11:14

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