Экономика
Актуальные НовостиВ Минфине назвали стоимость ОСАГО после реформы расчета тарифов
В Минфине назвали стоимость ОСАГО после проведения реформы системы расчета тарифов. Специалисты утверждают, что для так называемых безаварийных автомобилистов после перехода на новый порядок цена полиса может снизиться в 3-4 раза. Впрочем, лихачам придется платить.
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При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае, если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции.
— Алексей Моисеев, российский актёрЗа рулем 12 сентября в 09:46
с чего всё началось
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Такой прогноз сделал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму.Российская газета12 сентября в 11:14
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ОСАГО по новым тарифам может стать для «идеальных» водителей дешевле в три-четыре раза
ТАСС12 сентября в 06:23
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
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