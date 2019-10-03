Экономика
RT на русскомВ Минфине обсуждают идею повышения минимальной цены на водку
Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов заявил, что ведомство планирует предложить повышение минимальной цены на бутылку водки объёмом 0,5 литра с 215 до 230 рублей.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Происшествия
В Иране задержана российская журналистка
Вести.Ru 05:01
Политика
Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса
В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в РФ.
РИА Новости 05:49
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Армия и оружие
Индия призналась в уничтожении своего Ми-17 с военными
Вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение 27 февраля в округе Бадгам неподалеку от города Сринагар.
Lenta.ru 04:52
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
Недвижимость
ЦБ обеспокоен ростом цен на жилье
Юдаева отметила, что регулятор ожидает ежегодный рост рынка ипотечного кредитования на уровне 20%.
ТАСС 05:35
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Футбол
Азербайджан подал протест в УЕФА из-за флага Нагорного Карабаха
Ассоциация футбола Азербайджана (АФФА) подала протест в УЕФА из-за появления флага Нагорно-Карабахской Республики на матче Лиги Европы "Дюделанж" - "Карабах" в Люксембурге.
Pravda.Ru 04:57
Здоровье
Девять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Девять врачей НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении, сообщил замдиректора НИИ Георгий Менткевич.
РИА Новости 02 октября в 09:45
Игры
Новоприбывшие — четвёртая фракция Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Игромания.ру вчера в 03:49
Культура
Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
Sostav.ru 01 октября в 11:55
Общество
Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком
Более трети российский семей приобретает винные напитки, при чем за 2019 год их продажи увеличились на 9,1%, говорится в отчете Института маркетинговых исследований GFk.
РБК 02:58
Экономика
Биржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года
Индекс лондонской биржи FTSE 100 упал на момент закрытия на 3,2%. Это самый низкий уровень с января 2016 года.
Коммерсантъ вчера в 02:33
Политика
Зеленский встретился с Лукашенко
Газета.Ru 04:13
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
Посла скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Культура
В Краснодаре на форуме «Дело за малым!» пройдут съемки фильма
Первые съемочные дни художественного фильма «Любовь и прочие активы» кинокомпании «Царь Пикчерз» пройдут 18 и 19 октября в Краснодаре на площадке предпринимательского форума «Дело за малым!».
РБК Краснодар 05:44
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице
Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».
Ведомости 04:43
Авто
В сети появились фото новой Skoda Octavia без камуфляжа
На сей раз в распоряжении чешского сайта garaz.cz оказались свежие эксклюзивные снимки лифтбека Skoda Octavia почти без камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 08:16
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика
Соловьев рассказал о травле после инцидента с татарином
Волна критики накрыла телеведущего Владимира Соловьева после его конфликта с одним из слушателей его интервью на радио.
Телеканал 360° 02:27
Политика
Порошенко заявил о готовности помогать в реализации минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что услышал призыв нынешнего главы государства Владимира Зеленского к единству и готов помогать нынешней власти в реализации минских соглашений.
Lenta.ru 05:17
Происшествия
В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку
Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
Интерфакс 04:06
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру 04:37
Экономика
Силуанов предложил ограничить список профессий для самозанятых
Первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, а после этого расширять действие этого режима в субъектах РФ.
РИА Новости 05:22