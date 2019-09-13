Экономика
RT на русскомВ Минфине оценили идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Программа ипотеки под 2% на Дальнем Востоке потребует в 2020 году 5—10 млрд рублей из бюджета, заявил в кулуарах форума АБР «Банки России — XXI век» замминистра финансов России Алексей Моисеев.
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Программа ипотеки под 2% потребует в 2020 году 5-10 млрд рублей бюджетных средств
ТАСС13 сентября в 01:51
Льготная ипотека в ДФО обойдется бюджету в 2020 году в 5-10 млрд рублей
РИА Новости13 сентября в 02:21
В Минфине оценили идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
RT на русском13 сентября в 02:20
В Минфине назвали примерные расходы на льготную ипотеку в ДФО
Московский Комсомолец13 сентября в 01:56
Программа ипотеки под 2% на Дальнем Востоке потребует до 10 млрд рублей в 2020 году
Коммерсантъ13 сентября в 03:17
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
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