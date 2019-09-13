Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минфине оценили идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Программа ипотеки под 2% на Дальнем Востоке потребует в 2020 году 5—10 млрд рублей из бюджета, заявил в кулуарах форума АБР «Банки России — XXI век» замминистра финансов России Алексей Моисеев.
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Программа ипотеки под 2% потребует в 2020 году 5-10 млрд рублей бюджетных средств

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На льготную ипотеку для Дальнего Востока выделят до ₽10 млрд в 2020 году

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Московский Комсомолец13 сентября в 01:56

Программа ипотеки под 2% на Дальнем Востоке потребует до 10 млрд рублей в 2020 году

Коммерсантъ13 сентября в 03:17

Выяснилось, сколько денег уйдет на дешевую ипотеку, обещанную Путиным

URA.Ru13 сентября в 02:21
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
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