Энергетика

РБКРБКВ Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.
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В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

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Власти России пообещали не снижать цены на бензин

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