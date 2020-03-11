Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.

В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

Политика Голландская прокуратура заявила о свидетеле пуска ракеты по MH17 Амстердам, 11 марта 2020, 08:40 — REGNUM На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который в 2014 г. якобы присутствовал при выстреле ракетой «Бук».

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