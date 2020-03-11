Энергетика
РБКВ Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России
Обвал нефтяных котировок не повлияет на стоимость бензина в России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.
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Комментарии
Происшествия
В Магнитогорске во время урока умер школьник
Ученик одной из школ Магнитогорска Челябинской области умер в среду во время урока.
Политика
Голландская прокуратура заявила о свидетеле пуска ракеты по MH17
Амстердам, 11 марта 2020, 08:40 — REGNUM На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который в 2014 г. якобы присутствовал при выстреле ракетой «Бук».
Политика
Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Общество
На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин
Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Политика
Госдума одобрила поправки в Конституцию России
Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в Конституцию России.
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина рассказала о смерти новорожденного сына
Причины трагедии пока не известны Известный российский дизайнер Марина Голомаздина рассказала подписчикам о своей страшной трагедии.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Энергетика
Saudi Aramco нарастит добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco получила указание минэнерго королевства увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки.
Экономика
Правительство не видит рисков спада экономики России в 2020 году
Российское правительство пока не видит рисков спада экономики страны в текущем году, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Космос
Илон Маск: спутники Starlink не вызовут проблем у астрономов
SpaceNews / Caleb Henry В свою очередь Илон Маск (на фото выше), глава компании SpaceX, планирующей запустить в ближайшие годы на орбиту до 42 тыс. спутников в рамках проекта Starlink, утверждает, что это никак не помешает астрономам в изучении космоса.
Экономика
Группа Тинькофф отчиталась о рекордной прибыли за 2019 год
TCS Group Holding PLC (Группа Тинькофф — головная компания Тинькофф Банка, Тинькофф Страхования и Тинькофф Моблайла) сообщила о рекордной чистой прибыли за IV квартал и 2019 год, а также объявила о первой выплате промежуточных дивидендов за 2020 год.
Политика
В КПРФ объяснили отказ поддержать поправки в Конституцию
Решение воздержаться от голосования было принято на закрытом президиуме партии, состоявшемся 10 марта, сообщил РБК депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.
Экономика
Глава Минфина Эстонии заявил о начале экономического кризиса в стране
В Эстонии уже начался новый экономический кризис, заявил министр финансов страны Мартин Хельме.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Происшествия
Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи
Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
Футбол
ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»
Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА принял решение приостановить продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина.
Гаджеты
Раскрыты характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Защищать экран от царапин будет стекло Gorilla Glass 5, а основная камера позволит записывать Slow MO с частотой 960 к / с. Redmi Note 9 Pro будет доступен к покупке в цветах Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Политика
Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.
Политика
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
Технологии
Поставки 8K-телевизоров в 2020 году вырастут почти пятикратно
В нынешнем году ожидается практически пятикратный рост: отгрузки достигнут 2 млн единиц.
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Происшествия
В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП
Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для граждан России
Власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе России сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра внутренних дел страны Анупонга Паочинду.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Украинец предлагает подключить к формату парламентариев. Виктор Медведчук рассказал о встрече парламентариев "нормандской четверки".
Космос
Грузовой корабль Dragon состыковался с МКС
Отмечается, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем произошел с мыса Канаверал во Флориде 7 марта.
Общество
В Крыму задержали четырех участников «Хизб ут-Тахрир»*
ФСБ разоблачила в Крыму ячейку международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и задержала четырех ее членов, сообщает спецслужба в среду.