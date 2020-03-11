Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся

Бензин в России не подешевеет, как это происходит в США на фоне обвала нефтяных котировок, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
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В Минфине спрогнозировали неизменность цен на бензин в России

РБКвчера в 03:51

Минфин не ожидает изменения цен на бензин из-за ситуации с нефтью

Коммерсантъвчера в 03:42

Минфин не ждет снижения цен на бензин в России из-за обвала нефтяных котировок

ТАССвчера в 02:20

В Минфине заявили, что цены на бензин не изменятся

РИА Новостивчера в 02:39

В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России

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Власти России пообещали не снижать цены на бензин

Lenta.ruвчера в 03:17

В Минфине рассказали, что будет с ценами на бензин

Национальная служба новостейвчера в 02:55
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Комментарии

Экономика

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Коломбо заметил, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.
Российская газета вчера в 17:41
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
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Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Piter.tv вчера в 06:24
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Россия передала Ирану и КНДР тест-системы для выявления коронавируса

Москва, 12 марта 2020, 04:28 — REGNUM Россия передала около 800 тест-систем для выявления коронавируса нового типа странам Евроазиатского экономического союза, Ирану, Северной Корее, Монголии и странам СНГ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 21:28
Политика

Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Ведомости вчера в 21:16
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Оксана Самойлова хочет лишить Джигана родительских прав

СМИ сообщили, что супруга репера Джигана Оксана Самойлова задумалась о разводе.
iReactor вчера в 15:41
Общество

«Слабое» место у коронавируса нашли китайские ученые

Ученые Университета Сунь Ятсена выяснили, что темпы распространение коронавируса COVID-19 зависят от времен года и температуры.
Shraibikus News вчера в 10:08
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК вчера в 18:44
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Piter.tv 10 марта в 06:48
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Футбол

У защитника «Ювентуса» выявлен коронавирус

Известия вчера в 18:58
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе

Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Российская газета вчера в 21:18
Экономика

АКРА оценило возможность финансового кризиса в РФ

Рассчитываемый аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) индекс финансового стресса, который оценивает близость российской финансовой системы к кризису, достиг уровня 3,12 пункта.
Вестник Кавказа вчера в 02:12
Авто

Новый Toyota Highlander сертифицировали в России

В открытой базе Росстандарта опубликовано Одобрение типа транспортного средства для нового поколения внедорожника Toyota Highlander.
32CARS.ru вчера в 00:19
Происшествия

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 10 марта в 23:24
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК вчера в 15:04
Армия и оружие

Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

REGNUM 10 марта в 16:59
Политика

Поправки в Конституцию одобрены в Совете Федерации

Совет Федерации одобрил законопроект о поправке в Конституцию, принятый вчера Госдумой и уже направил законопроект в региональные парламенты всех 85 российских субъектов для рассмотрения.
МонаВиста вчера в 14:14
Общество

Штрафы для российских водителей решили оставить прежними

Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.
Lenta.ru вчера в 14:43
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
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Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен

Премьер-министр провинции Квебек Франсуа Лего заявил, что чемпионат мира по фигурному катанию, который должен пройти 18-21 марта в Монреале, может быть отменен из-за коронавируса, официальное заявление о проведении турнира будет сделано в среду.
РИА Новости вчера в 11:03
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Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН 10 марта в 09:50
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Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru 10 марта в 05:38
Армия и оружие

Американская база в Ираке подверглась ракетной атаке

РИА Новости вчера в 16:26
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
РБК 10 марта в 09:37
Кино

Прямиком из Берлинале: «Пиноккио» Маттео Гарроне

Петербургский дневник вчера в 18:00
Игры

Представлена новая запись игрового процесса тактики «Партизаны 1941»

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При пожаре в Иркутской области погибли трое детей и двое взрослых

РБК вчера в 22:33
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Энергетика

Нефтяную войну объявили России страны ОПЕК

Не прошло и недели с того момента, как котировки «черного золота» упали больше, чем на 30% - а бывшие «зазывалы» из ОПЕК уже объявляют Российской Федерации открытую нефтяную войну.
Deita.ru 00:15
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