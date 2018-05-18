Энергетика
Российская газетаВ Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
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Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
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Турция запросила у НАТО помощь из-за ситуации в Сирии
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах-7»
Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься.
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Москва, 11 марта 2020, 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.
Экономика
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Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
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Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
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Происшествия
Выходца из России ранили при попытке ограбления в Мексике
Отмечается, что вооруженный преступник пытался ограбить выходца из России, который находился в такси.
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АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
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Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
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Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»
Армия и оружие
США начали выводить войска из Афганистана
Технологии
Из-за рисков безопасности эксперты призвали отказаться от Telegram
Нескольким критериям безопасности не соответствует популярный мессенджер Telegram.
Кино
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Киностудия Marvel представила последний трейлер экранизации комиксов о Черной вдове — Наташе Романофф.
Экономика
Раскрыто будущее ипотеки после обвала рынка нефти
Одним из последствий обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта, может стать повышение российским Центробанком ключевой ставки.
Энергетика
Добыча сланцевой нефти в США сократится в условиях падения цен
Бирол добавил, что цена в $25 за баррель нефти будет давить на нефтяную отрасль США и приведет к снижению добычи сланцевой нефти.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова без макияжа поблагодарила поклонников из Курска за приём
8 марта певица выступила в нашем городе и поблагодарила фанатов за поддержку в своём профиле в Instagram.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал 7 рекомендаций для профилактики коронавируса
Стоит усилить меры гигиены дома и на работе Эксперты Роспотребнадзора подготовили инструкцию, как обнаружить у себя коронавирус нового типа и предотвратить заражение.
Здоровье
В Москве рассказали о состоянии здоровья заболевших коронавирусом
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Украинец предлагает подключить к формату парламентариев. Виктор Медведчук рассказал о встрече парламентариев "нормандской четверки".
Политика
Отказу от досрочных выборов в Госдуму нашли объяснение
Предложение депутата от «Единой России» Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную Думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции.
Экономика
Товары могут подорожать более чем на 20% из-за экосбора
Ранее сообщалось, что из-за экосбора цены на непродовольственные товары могут вырасти уже в 2021 году, напоминает телеканал 360.
Происшествия
Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Австралии
Жертвами крушения легкомоторного самолёта в австралийском штате Квинсленд стали пять человек.