Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
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Минфин: Цена бензина из-за обвала нефти не будет снижаться. Но, может, и не повысится

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RT на русском02:26

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