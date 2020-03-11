Энергетика
RT на русскомВ Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России
Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
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Комментарии
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Мать троих детей Мейвезера обнаружена мертвой
Джози Харрис, бывшая подруга американского боксера Флойда Мейвезера найдена мертвой у своего дома.
Экономика
Правительство оценило риски спада российской экономики в 2020 году
Правительство пока не видит признаков спада российской экономики, заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Происшествия
Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Футбол
Зидан покинет «Реал», если не выиграет трофей
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост по итогам текущего сезона.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Политика
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Хоккей
«Локомотив» уступил «Йокериту» и вылетел из плей-офф КХЛ
В матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» проиграл финскому «Йокериту».
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Футбол
РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч.
Общество
Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов
Последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек, сообщает китайский портал Sina.
Политика
Чехия стремится к нормализации отношений с Россией
В резолюции отмечается, что ключевым вопросом для нормализации отношений остается «достижение прогресса в имплементации Минских договоренностей со стороны РФ» Напомним, одним из каналов для разблокировки отношений между двумя странами может стать встреча президентов России и Чехии на праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Экономика
В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса
Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Финансы
Греф и два его заместителя 10 марта докупили акции Сбербанка
Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф 10 марта увеличил долю в уставном капитале Сбербанка с 0,0031% до 0,00399%, следует из материалов кредитной организации.
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии
Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
Политика
Депутаты поспорили о досрочных выборах в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин обозначит свою позицию относительно инициатив депутатов Госдумы о проведении досрочных парламентских выборов после принятия поправок в Конституцию РФ после того, как рассмотрит их, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В Сирии Ми-28Н доказал свою эффективность в борьбе с танками
Появилось видео уничтожения российскими Ми-28Н танка в условиях реального боя.
Наука
Робот, выражающий эмоции, помог людям наладить общение друг с другом
Ученые из Йельского университета проверили, как поведение выражающего эмоции и признающего свои ошибки робота в группе с людьми влияет на их взаимодействие при выполнении задач.
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети до анонса
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Предполагается, что эта информация может быть достоверной.
Спорт
Кубок мира впервые выиграл российский лыжник
Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.
Политика
Украина частично закроет границы из-за коронавируса
Ранее власти Украины объявили, что по всей стране введут трехнедельный карантин из-за угрозы коронавируса: будут закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, спортивные состязания станут проводиться без зрителей.
Общество
Меркель заявила, что коронавирусом заразится 70% населения
Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что процент инфицированного населения будет высоким - около 60-70 %.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Общество
В РФ рекомендовали сократить количество массовых мероприятий
Федеральным и региональным властям рекомендовали сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Минздрав назвал реальные зарплаты врачей в Челябинской области
По словам министра, средняя зарплата врачей в регионе составляет 70 тысяч 368 рублей.
Происшествия
СК предъявил обвинение экс-ректору Воронежского опорного университета
Воронеж, 11 марта 2020, 17:54 — REGNUM Обвинение в получении взятки предъявлено бывшему ректору Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергею Колодяжному, сообщила корреспонденту ИА REGNUM и. о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Воронежской области Елена Андрикевич.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Наука
Терминатор в рекламе: заменит ли ИИ маркетологов и специалистов по продажам
Казалось бы, большинство компаний сегодня пользуется всеми этими инструментами, но SMM-менеджеры, email-маркетологи, таргетологи, сотрудники отдела продаж и многие другие специалисты всё еще сохраняют свою востребованность.
Общество