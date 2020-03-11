Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России

Общество Из временного госпиталя в Ухане выписали последних пациентов Последний временный госпиталь в китайском Ухане закрыли после того, как из него выписали последнюю группу пациентов численностью 49 человек, сообщает китайский портал Sina.

Политика Чехия стремится к нормализации отношений с Россией В резолюции отмечается, что ключевым вопросом для нормализации отношений остается «достижение прогресса в имплементации Минских договоренностей со стороны РФ» Напомним, одним из каналов для разблокировки отношений между двумя странами может стать встреча президентов России и Чехии на праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

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Политика Депутаты поспорили о досрочных выборах в Госдуму Президент РФ Владимир Путин обозначит свою позицию относительно инициатив депутатов Госдумы о проведении досрочных парламентских выборов после принятия поправок в Конституцию РФ после того, как рассмотрит их, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Наука Робот, выражающий эмоции, помог людям наладить общение друг с другом Ученые из Йельского университета проверили, как поведение выражающего эмоции и признающего свои ошибки робота в группе с людьми влияет на их взаимодействие при выполнении задач.

Спорт Кубок мира впервые выиграл российский лыжник Российский лыжник Александр Большунов, с огромным отрывом в 495 очков от ближайшего преследователя Йоханнеса Хесфлота Клебо лидировавший в общем зачете Кубка мира, выиграл этот почетный трофей досрочно.

Политика Украина частично закроет границы из-за коронавируса Ранее власти Украины объявили, что по всей стране введут трехнедельный карантин из-за угрозы коронавируса: будут закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, спортивные состязания станут проводиться без зрителей.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

Общество В РФ рекомендовали сократить количество массовых мероприятий Федеральным и региональным властям рекомендовали сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.