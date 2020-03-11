Энергетика

RT на русскомRT на русскомВ Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России

Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.
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