Цены на бензин в России не снизятся и не вырастут на фоне волатильности на рынке нефти, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов.

В Минфине оценили возможность роста цен на бензин в России

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