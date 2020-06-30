Политика
Rambler News ServiceВ Минфине ожидают усиления антироссийских санкций после пандемии
Антироссийские санкции будут усиливаться после пандемии нового коронавируса, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов России Дмитрий Кику в рамках дискуссии, организованной клубом «Валдай».
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Здоровье
2,5 тыс. человек в день заболевают пневмонией в Казахстане
Примечательно, что ПЦР-тесты демонстрируют отрицательный результат. В среднем в день к врачам поступают с пневмонией 2500 человек.
Evo-rus.com 10:45
Политика
Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед основным днем голосования по поправкам к Конституции.
РИА Новости 10:15
Происшествия
Штормовой ветер валит деревья и дорожные знаки в Петербурге
Во вторник, 30 июня, в Петербурге усилился ветер. Порывы доходят до 20 метров в секунду. Вместе это на фоне сильнейшего ливня с грозами.
МР7.ру 09:17
Кино
Marvel поделилась неизвестными ранее фото со съемок «Войны бесконечности»
Супергеройская лента "Война бесконечности" стала доступна подписчикам платформы Disney+.
Российская газета 07:59
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Общество
Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях
Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
Игры
Sony опубликовала подборку игр, доступную на PlayStation Plus с июля
Компания Sony добавит на игровую платформу PlayStation Plus еще несколько игр, которые станут доступны для ее пользователей в июле.
NewInform вчера в 09:22
Футбол
Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»
RT на русском 12:26
Политика
В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
РИА Новости 10:46
Политика
На здание посольства США в Москве спроецировали российскую Конституцию
Световую проекцию организовала арт-группа «Re:ванш».
REGNUM 06:00
Общество
На Химкинском водохранилище ликвидируют нефтяное пятно
На Химкинском водохранилище в Подмосковье зафиксировано увеличение разлива нефти до 22 тысяч квадратных метров.
Вести.Ru вчера в 13:03
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Экономика
«Яндекс» привлек более миллиарда долларов в ходе размещения акций
В ходе ускоренного размещения акций "Яндекс" смог продать 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за ценную бумагу.
Вести.Ru 04:46
Общество
В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:59
Общество
Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля
"С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:02
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 27 июня в 12:58
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Общество
Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков
Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
РБК 11:19
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК вчера в 05:46
Кино
Десять сериалов июля
В июле в сети появится сразу несколько сериалов, снятых по мотивам литературных произведений.
RT на русском 12:14
Экономика
Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США
Издание «ПолитРоссия» приводит перевод статьи Sohu, аналитики которого обратили внимание на неожиданный маневр России.
iReactor 05:44
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20