Антироссийские санкции будут усиливаться после пандемии нового коронавируса, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов России Дмитрий Кику в рамках дискуссии, организованной клубом «Валдай».

В Минфине ожидают усиления антироссийских санкций после пандемии

Здоровье 2,5 тыс. человек в день заболевают пневмонией в Казахстане Примечательно, что ПЦР-тесты демонстрируют отрицательный результат. В среднем в день к врачам поступают с пневмонией 2500 человек.

Происшествия Штормовой ветер валит деревья и дорожные знаки в Петербурге Во вторник, 30 июня, в Петербурге усилился ветер. Порывы доходят до 20 метров в секунду. Вместе это на фоне сильнейшего ливня с грозами.

Общество Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний. 706

Политика В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства. 5

Общество На Химкинском водохранилище ликвидируют нефтяное пятно На Химкинском водохранилище в Подмосковье зафиксировано увеличение разлива нефти до 22 тысяч квадратных метров. 41

Политика В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. 265

Экономика «Яндекс» привлек более миллиарда долларов в ходе размещения акций В ходе ускоренного размещения акций "Яндекс" смог продать 8 млн новых акций класса A по цене 49,25 доллара за ценную бумагу.

Общество Музеи и фитнес-центры возобновят работу в Петербурге с 6 июля "С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), негосударственные бани и банные комплексы (исключительно в части работы помывочных зон)", - говорится в сообщении. 12

Общество Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне. 327

Энергетика В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти. 33