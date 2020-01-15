Общество

Газета.RuГазета.RuВ Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

В министерстве отметили, что одобряют эту идею, так как она позволит оптимизировать расходы федерального бюджета и улучшить систему. Однако внедрение института частных судебных приставов будет проходить поэтапно.
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с чего всё началось

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
РБКвчера в 16:00

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К должникам придут новые приставы. Частные судебные конторы уже сравнили с «черными коллекторами», но зря

Телеканал 360°06:20

Минфин поддержал идею создания института частных судебных приставов

Известия00:36

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Российская газетавчера в 23:50

Минфин поддержал идею о создании института частных судебных приставов

РИА Новости00:01

Минфин предложил рассмотреть поэтапное внедрение частных судебных приставов

Коммерсантъвчера в 17:42

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

РБКвчера в 16:00

Минфин предложил внедрить в России институт частных приставов

Говорит Москвавчера в 10:35
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 06:38, Ашберн
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Южноуральские заводы обяжут снизить вредные выбросы

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Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
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В Саратовской области автобус с росгвардейцами попал в ДТП

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Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 в первой декаде января снизилась до 5,93% годовых, достигнув абсолютного минимума, следует из материалов ЦБ.
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Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство

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Москва 24 05:01
Политика

Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов

Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета.
Российская газета 05:50
Общество

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Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.
Znak.com 04:44
Политика

Путин предложил реализовать в России проект «Доступный интернет»

Владимир Путин среди прочего предложил обеспечить россиянам бесплатный доступ в Сеть на социально значимые ресурсы.
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Политика

Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Политика

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Правительство Украины выделило по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране.
Газета.Ru 05:48
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Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Газета.Ru 02:58
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Samsung Galaxy S20 Ultra 5G получит 100-кратный зум, 16 ГБ ОЗУ и eSIM

Как известно, в линейке флагманов южнокорейской компании будет три модели, которые получат названия Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus и Samsung Galaxy S20 Ultra.
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Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
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Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии

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Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Известия вчера в 21:53
Экономика

В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России

Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране, заявил первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.
RT на русском 05:04
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
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Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
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Новый клип Егора Крида за сутки собрал полтора миллиона просмотров

Новый клип Егора Крида "Голубые глаза" за сутки после публикации собрал около 1,5 млн просмотров на YouTube.
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Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
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«КАМАЗ-мастер» продолжает тотально доминировать на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. На этот раз победа досталась Антону Шибалову.
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Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
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Игры

Вышел новый трейлер Resident Evil 3

В официальном канале опубликовали новый трейлер.
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Валерий Карпин — о ситуации в «Ростове», Федуне и Дзюбе

Карпин рассказал о финансовой ситуации в «Ростове», про конфликт с Дзюбой и про возвращение в «Спартак».
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В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
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