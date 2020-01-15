Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.

с чего всё началось

В министерстве отметили, что одобряют эту идею, так как она позволит оптимизировать расходы федерального бюджета и улучшить систему. Однако внедрение института частных судебных приставов будет проходить поэтапно.

В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

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