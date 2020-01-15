Общество

Газета.RuГазета.RuВ Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

В министерстве отметили, что одобряют эту идею, так как она позволит оптимизировать расходы федерального бюджета и улучшить систему. Однако внедрение института частных судебных приставов будет проходить поэтапно.
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с чего всё началось

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
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Минфин поддержал идею создания института частных судебных приставов

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