Общество
Газета.RuВ Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
В министерстве отметили, что одобряют эту идею, так как она позволит оптимизировать расходы федерального бюджета и улучшить систему. Однако внедрение института частных судебных приставов будет проходить поэтапно.
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с чего всё началось
Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.РБКвчера в 16:00
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