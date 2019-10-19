Экономика
RT на русскомВ Минфине пока не приняли решение о кредите Белоруссии на $600 млн
Решение о предоставлении Белоруссии кредита на $600 млн пока не принято, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка. «Не решено пока», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, есть ли решение о выдаче кредита.
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с чего всё началось
Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.Интерфаксвчера в 06:06
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Силуанов: предоставление кредита $600 млн в Минску зависит от процесса интеграции
Коммерсантъвчера в 08:02
Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть
Интерфаксвчера в 06:06
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