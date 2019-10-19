Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

с чего всё началось

Решение о предоставлении Белоруссии кредита на $600 млн пока не принято, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка. «Не решено пока», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, есть ли решение о выдаче кредита.

В Минфине пока не приняли решение о кредите Белоруссии на $600 млн

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