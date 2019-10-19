Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

с чего всё началось

Решение о предоставлении Белоруссии кредита на $600 млн пока не принято, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка. «Не решено пока», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, есть ли решение о выдаче кредита.

В Минфине пока не приняли решение о кредите Белоруссии на $600 млн

Здоровье Магнитные бури обрушатся на Землю с 24 октября Магнитные бури обрушатся на Землю из-за вспышек на Солнце в октябре.

Гаджеты В России выпустят собственные накопители SSD Российская компания Kraftway объявила о выпуске собственного твердотельного накопителя информации (SSD).

Политика Судно с американскими катерами для Украины зашло в Черное море Сухогруз Ocean Freedom под флагом США вошел в Черное море, он везет предназначенные для Украины американские патрульные катера, сообщил руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко.

Происшествия Сотрудник Росгвардии погиб в Хабаровске В Хабаровске погиб сотрудник Росгвардии. Он получил травмы на соревнованиях в краевом центре.

Футбол «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ сыграло вничью с «Краснодаром».

Кино «Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Жертвами прорыва дамбы в Красноярском крае стали 15 человек Дамба на реке Сейба принадлежит золотодобывающему предприятию и возведена незаконно.

Гаджеты Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.

Здоровье Томичей приглашают на занятие по защите от остеопороза и переломов Главный внештатный ревматолог департамента здравоохранения Томской области Ольга Аношенкова проведет во вторник лекцию «Защитите себя от остеопороза и переломов», которую смогут посетить все желающие.

Политика Путина назвали наиболее влиятельным лидером на Ближнем Востоке Наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться.

Общество В Чили ввели чрезвычайное положение в ещё двух городах Власти Чили приняли решение ввести чрезвычайное положение в городах Антофагаста и Вальдивия, а также в одноименных коммунах.

Шоу-бизнес Дочь Марии Шукшиной рассказала о насилии со стороны бывшего отчима Стало известно, что по отношению к ней и Шукшиной применял физическое насилие Борис Вишняков, третий супруг актрисы.

Футбол Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.

Футбол «Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Рубином» «Спартак» на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу 13-го тура премьер-лиги против «Рубина» (0:0). В частности, в ролике показана реакция нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на события, происходившие на поле.

Общество Астрологи поделились, какая судьба ждёт представителей знаков Зодиака Гороскоп на неделю 21 - 27 октября 2019 представил Информинг, сообщает РИА VladNews. Овен Овнов на этой неделе ждут важные дела.

Политика CNN назвал Россию «бесспорным лидером» в Сирии Россия закрепила за собой роль государства, обладающего ключевым влиянием в Сирии, решить исход противостояния между Турцией и курдами может только Москва.

Армия и оружие Трамп склонен оставить около 200 спецназовцев США на востоке САР, пишут СМИ Президент США Дональд Трамп склонен оставить в восточной Сирии небольшой контингент американских военнослужащих для борьбы с ИГ*, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Армия и оружие В США назвали бесполезным самый быстрый в мире истребитель МиГ-25 Американское издание We are the Mighty назвало советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25, бесполезным из-за его преимуществ над аналогами НАТО.

Общество Больше всего газа на зарплату могут купить жители ЯНАО, НАО и Сахалина В число лидеров входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра и Москва, где на зарплату доступно более 10 тыс. куб. м газа.

Армия и оружие Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.