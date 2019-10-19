Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минфине пока не приняли решение о кредите Белоруссии на $600 млн

Решение о предоставлении Белоруссии кредита на $600 млн пока не принято, сообщил министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка. «Не решено пока», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, есть ли решение о выдаче кредита.
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с чего всё началось

Силуанов заявил, что российского кредита для Белоруссии на $600 млн может и не быть

Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфаксвчера в 06:06

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Минфин пока не принял решение о предоставлении Белоруссии кредита

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Интерфаксвчера в 06:06
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