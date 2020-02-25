Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьВ Минфине пообещали снижение ставок по ипотеке до 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу 2020 года. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его мнению, такого показателя можно достичь, даже без снижения ключевой ставки ЦБ.
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Эксперт оценил ситуацию на ипотечном рынке в России

RT на русскомвчера в 12:34

В Минфине допустили ипотечную ставку ниже 8% до конца года

Известиявчера в 09:29

Минфин не исключил ипотеку ниже 8 процентов до конца года

Российская газетавчера в 08:25

В Минфине предсказали снижение ипотечных ставок до 8% к концу года

РБКвчера в 06:13

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

РИА Новостивчера в 06:03

Минфин пообещал снижение ставки по ипотеке уже в этом году

URA.Ruвчера в 04:52

Минфин: средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в этом году

ТАССвчера в 04:34
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Общество

В Сан-Франциско ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Сан-Франциско объявлено чрезвычайное положение из-за международной вспышки коронавируса, передает издание The Hill.
Росбалт вчера в 20:24
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

Известия вчера в 23:19
Политика

Сурков не исключил обнуления президентских сроков

На прошлой неделе сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что внесение поправок не обнулит президентские сроки.
BFM.ru 01:44
Экономика

В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
RT на русском 03:07
Политика

Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Голунова

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Мой Брянск 02:21
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Политика

Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса

Россия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики нового коронавируса.
ТАСС 03:31
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса 24 февраля в 09:10
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Общество

Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении

Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Газета.Ru 02:21
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Технологии

«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге

Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Ведомости вчера в 16:24
Происшествия

В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек

В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Lenta.ru 01:31
Авто

Представлен электрический шоу-кар Polestar Precept

Шведская марка Polestar представила свой электрический концепт Precept, который показывает, какими будут грядущие модели компании.
За рулем Кубань вчера в 15:08
Армия и оружие

Пентагон признал необходимость совершенствования ПРО США

ТАСС вчера в 15:37
Происшествия

Родители детей, пропавших в море в Сочи, находятся на месте поисков

РИА Новости 03:38
Интернет

Google ухудшит один из своих самых полезных сервисов

Компания Google избавится еще от одной полезной функции. Изменения затронут сервис поиска по картинкам Google Images.
Профиль 02:02
Общество

Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
RT на русском 02:44
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия вчера в 10:01
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru вчера в 02:35
Здоровье

Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом

Вероятность заразиться смертельным коронавирусом из Китая большинство россиян оценили скорее как низкую.
Lenta.ru 01:57
Армия и оружие

Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба

Евразия Daily 24 февраля в 11:13
Общество

Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
REGNUM 01:56
Политика

В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Газета.Ru 03:18
Общество

Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов

Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший подал в суд на Федеральное бюро расследований США, требуя сообщить ему результаты его анализов на возможное отравление, говорится в исковом заявлении, поданном в суд во вторник.
РИА Новости вчера в 13:37
Футбол

«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Piter.tv 00:05
Экономика

Биржевые индексы США упали из-за коронавируса

Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Компания 24 февраля в 11:07
Общество

Скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Москва 24 вчера в 01:15
Политика

Глава Укрэнерго Ковальчук покинул свой пост

Исполняющий обязанности директора компании «Укрэнерго» (оператора Объединенной украинской энергосистемы) Всеволод Ковальчук ушел в отставку.
Известия 03:35
Здоровье

Травников: Центры амбулаторной онкопомощи помогают сократить сроки постановки диагноза

Как отметил Травников, самый главный результат работы центра – это сокращение сроков постановки диагноза.
RuNews24.ru 03:59
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