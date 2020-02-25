Экономика
Рифей-ПермьВ Минфине пообещали снижение ставок по ипотеке до 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу 2020 года. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его мнению, такого показателя можно достичь, даже без снижения ключевой ставки ЦБ.
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Общество
В Сан-Франциско ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Сан-Франциско объявлено чрезвычайное положение из-за международной вспышки коронавируса, передает издание The Hill.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
Политика
Сурков не исключил обнуления президентских сроков
На прошлой неделе сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что внесение поправок не обнулит президентские сроки.
Экономика
В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво
В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
Политика
Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Голунова
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Политика
Россия передала КНДР тест-системы быстрой диагностики коронавируса
Россия передала КНДР 1,5 тыс. тест-систем быстрой диагностики нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Технологии
«Мегафон» запустил сеть 5G в роуминге
Первой страной, где российские абоненты смогут пользоваться услугами пятого поколения связи в роуминге, стала Румыния, сообщил представитель «Мегафона»: компания договорилась с оператором Orange, представленным в Румынии и еще 22 странах.
Происшествия
В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Авто
Представлен электрический шоу-кар Polestar Precept
Шведская марка Polestar представила свой электрический концепт Precept, который показывает, какими будут грядущие модели компании.
Армия и оружие
Пентагон признал необходимость совершенствования ПРО США
Интернет
Google ухудшит один из своих самых полезных сервисов
Компания Google избавится еще от одной полезной функции. Изменения затронут сервис поиска по картинкам Google Images.
Общество
Вербовщик «Правого сектора» Пирожок приговорён к четырём годам колонии
Суд приговорил к четырём годам колонии задержанного в Москве вербовщика украинской экстремистской организации «Правый сектор»* Игоря Пирожка.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Здоровье
Россияне оценили вероятность заразиться коронавирусом
Вероятность заразиться смертельным коронавирусом из Китая большинство россиян оценили скорее как низкую.
Армия и оружие
Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба
Общество
Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением
Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
Политика
В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»
Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году "Единая Россия" планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией.
Общество
Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов
Председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший подал в суд на Федеральное бюро расследований США, требуя сообщить ему результаты его анализов на возможное отравление, говорится в исковом заявлении, поданном в суд во вторник.
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Экономика
Биржевые индексы США упали из-за коронавируса
Американский рынок акций открылся снижением на фоне новостей о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Общество
Скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Политика
Глава Укрэнерго Ковальчук покинул свой пост
Исполняющий обязанности директора компании «Укрэнерго» (оператора Объединенной украинской энергосистемы) Всеволод Ковальчук ушел в отставку.
Здоровье
Травников: Центры амбулаторной онкопомощи помогают сократить сроки постановки диагноза
Как отметил Травников, самый главный результат работы центра – это сокращение сроков постановки диагноза.