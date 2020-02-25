Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьВ Минфине пообещали снижение ставок по ипотеке до 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу 2020 года. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его мнению, такого показателя можно достичь, даже без снижения ключевой ставки ЦБ.
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Ставки по ипотеке могут стать ниже 8% уже к концу года

Телеканал 360°вчера в 06:36

В Минфине предсказали снижение ипотечных ставок до 8% к концу года

РБКвчера в 06:13

Российские власти допустили снижение ипотечных ставок в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 05:28

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

РИА Новостивчера в 06:03

В Минфине допускают снижение ипотечной ставки ниже 8% в 2020 году

REGNUMвчера в 05:11

Минфин пообещал снижение ставки по ипотеке уже в этом году

URA.Ruвчера в 04:52

Минфин: средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в этом году

ТАССвчера в 04:34
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«Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе», — приводит слова американского министра обороны РИА Новости.
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Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями из детства.
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Объявлена дата Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Согласно поправкам, организация голосования возлагается на ЦИК РФ. 22 апреля, среда, может быть объявлен выходным днем.
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Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

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В Самаре 4 ребенка заразились туберкулезом в школе

Сразу четверо самарских школьников заразились туберкулезом.
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Представлен смартфон Honor View 30 Pro

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Родителей пропавшей Екатерины Левченко вызвали в Следственный комитет

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Эвакуированный в Москве «Бэтмобиль» оказался слишком широким

Вдобавок ко всему, автомобиль оказался слишком широким: сотрудники ГИБДД замерили габариты транспорта - они оказались выше допустимых норм.
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В России предложили штрафовать за купание в неположенных местах

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Историку Соколову предъявили обвинение за незаконное хранение оружия

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Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
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К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом

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Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины

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В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»

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Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.
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