Экономика
Рифей-ПермьВ Минфине пообещали снижение ставок по ипотеке до 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу 2020 года. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его мнению, такого показателя можно достичь, даже без снижения ключевой ставки ЦБ.
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Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Политика
МИД рекомендует россиянам временно не посещать Корею, Иран и Италию
Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам временно воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Происшествия
Под Владимиром полицейские обнаружили почти тонну наркотиков
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что во Владимирской области полицейские изъяли почти тонну синтетических наркотиков и задержали дилеров, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Дарья Мороз ответила на обвинения в пластических операциях
Дарья Мороз ответила на обвинения в пластических операциях.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
Армия и оружие
Пентагон обеспокоен «региональным доминированием» России
«Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать своё региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран, нарушая обязательства по договорам и участвуя в пагубных кибероперациях в мировом масштабе», — приводит слова американского министра обороны РИА Новости.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Футбол
Мбаппе в детстве мечтал играть в «Реале» и «Челси»
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями из детства.
Политика
Объявлена дата Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Согласно поправкам, организация голосования возлагается на ЦИК РФ. 22 апреля, среда, может быть объявлен выходным днем.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Общество
В Самаре 4 ребенка заразились туберкулезом в школе
Сразу четверо самарских школьников заразились туберкулезом.
Гаджеты
Представлен смартфон Honor View 30 Pro
Honor View 30 Pro представлен в двух цветах: «голубой океан» и «полночный чёрный». Смартфон поступит в продажу с 3 марта.
Происшествия
Родителей пропавшей Екатерины Левченко вызвали в Следственный комитет
В статье «Пошли четверо в лес, а вышли только двое» было сказано, что дочь Татьяны и Сергея Екатерину Левченко, убили фигуранты «пензенского дела».
Происшествия
Эвакуированный в Москве «Бэтмобиль» оказался слишком широким
Вдобавок ко всему, автомобиль оказался слишком широким: сотрудники ГИБДД замерили габариты транспорта - они оказались выше допустимых норм.
Общество
В России предложили штрафовать за купание в неположенных местах
Инициатива подразумевает штрафы за купание в неположенных местах, прыжки в воду с причалов и «крики ложной тревоги», сообщает РИА «Новости».
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Происшествия
К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом
От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Политика
Зеленский назвал «возвращение» Крыма национальной идеей Украины
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
Армия и оружие
В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»
Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата".
Биатлон
Павлова завоевала золото в суперспринте на ЧЕ по биатлону
Общество
В Москве начался масштабный отлов диких животных из-за коронавируса
Масштабная дератизация и отлов диких животных проводятся в Москве для предотвращения распространения коронавируса, сообщила в среду на коллегии Роспотребнадзора руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Гаджеты
Samsung улучшила камеру ToF перед стартом продаж Samsung Galaxy S20 Ultra
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подает на него в суд
Десять лет назад певица Ольга Зарубина публично призналась, что настоящий отец ее дочери — Александр Малинин.