Средняя ставка по ипотеке может опуститься в России ниже 8% уже к концу текущего года, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

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Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу 2020 года. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его мнению, такого показателя можно достичь, даже без снижения ключевой ставки ЦБ.

В Минфине пообещали снижение ставок по ипотеке до 8% к концу года

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