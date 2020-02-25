Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьВ Минфине пообещали снижение ставок по ипотеке до 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу 2020 года. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его мнению, такого показателя можно достичь, даже без снижения ключевой ставки ЦБ.
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Минфин: средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в этом году

Средняя ставка по ипотеке может опуститься в России ниже 8% уже к концу текущего года, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
ТАССвчера в 04:34

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Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

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Ставки по ипотеке могут стать ниже 8% уже к концу года

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RT на русскомвчера в 12:34

Минфин пообещал снижение ставки по ипотеке уже в этом году

URA.Ruвчера в 04:52

Минфин: средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в этом году

ТАССвчера в 04:34
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Авиация МЧС начала поиски унесенных в море детей в Сочи

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Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

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Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

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Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
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Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
РИА Новости вчера в 21:39
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Скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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Решили принять превентивные меры и эвакуировать все школы, лицеи и гимназии города, — цитирует ТАСС представителя администрации Хабаровска.
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Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров

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«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

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Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
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Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
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Автоперевозчики пожаловались Путину на злоупотребления таможни

Перевозчики пожаловались на ФТС в своем письме президенту России Владимиру Путину.
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Зампостпреда России при ООН оценил ситуацию с невыдачей виз США

Зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что кризис невыдачи виз США представителям государств-членов нарастает.
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Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
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Экс-главу ФСИН Реймера досрочно выпустили из колонии

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Известия вчера в 14:16
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Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

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Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
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Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

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Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ на Востоке

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