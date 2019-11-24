Экономика

Вести.RuВести.RuВ Минфине пообещали ускорить работу чиновников с бюджетными деньгами

20 ноября в ходе форума ВТБ "Россия зовет !" председатель Счетной палаты Алексей Кудрин поспорил с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным и министром финансов Антоном Силуановым.
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Минфин обещает ускорить работу чиновников с бюджетными деньгами

Актуальные Новости11:14

Антон Силуанов пообещал научить чиновников быстрее расходовать федеральный бюджет

Давыдов.Индекс09:50

Минфин пообещал разобраться с «зависанием» бюджетных денег

Взгляд.ру07:15

В Минфине пообещали ускорить работу чиновников с бюджетными деньгами

Вести.Ru05:14
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Культура

Лещенко раскритиковал Вовк за слова о Ротару

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова, который посчитал "заказом" критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на "Песне года".
Газета.Ru 05:51
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

В Москве двух подростков заподозрили в избиении 15-летнего сверстника

Следователи в Москве задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке столицы.
РБК 10:34
Происшествия

В Саратовской области погибла провалившаяся под лед семилетняя девочка

Следователи проводят проверку в связи с гибелью семилетней девочки в городе Балаково Саратовской области, которая провалилась под лед водоема, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
ТАСС 10:42
Спорт

Лаленкова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Польше

Sportbox.RU 10:50
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Газета.Ru 10:31
Политика

Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США

Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
РИА Новости 10:22
Музыка

Финал «Детского Евровидения» покажут 24 ноября на НТВ

НТВ покажет финал международного конкурса "Детское Евровидение" 24 ноября, сообщает пресс-служба телекомпании.
Интерфакс вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Политика

На Украине назвали Крым «кошмарящей всю Европу» военной базой РФ

Известия 06:46
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Шоу-бизнес

Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Как обычно звёзды старались впечатлить зрителей и коллег своими роскошными нарядами. Самым ярким среди всех оказалось появление Ани Лорак.
Kleo.ru 06:38
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

В Индии «свалившаяся с неба» машина убила человека

В результате падения авто погибла женщина-пешеход, еще шесть человек получили ранения.
Комсомольская правда 08:58
Армия и оружие

В России разработают тактику применения роботов в уличных боях

К началу следующего года в России планируют разработать тактику применения роботов в уличных боях, сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Страна Советов on-line 01:21
Экономика

Британцы купили около половины акций «Детского мира» из бумаг при SPO

Инвесторы из Великобритании купили около половины акций «Детского мира», размещенных в ходе SPO, рассказал Дмитрий Болясников, соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ капитала», который выступил одним из организаторов сделки.
Ведомости 07:17
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Здоровье

Онкологи назвали 5 причин рака, которые человек может избежать

Врач-онколог из Германии назвал пять причин рака, которые человек сам в состоянии легко избежать.
Ugpressa.ru вчера в 22:52
Происшествия

В Кабуле при взрыве автомобиля ООН погиб один человек

В Кабуле при взрыве автомобиля, принадлежавшего одному из подразделений ООН, погиб один человек, ещё пятеро получили ранения.
RT на русском 10:50
Общество

Миллер посрамил синоптиков: на Украину надвигаются московские морозы

Напомним, 10 днями ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в прогнозах российских синоптиков утверждавших, что предстоящая зима будет «розовой» и тёплой.
Новый День вчера в 12:57
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали смерть пилота рейса Москва — Анапа

РИА Новости 06:17
Хоккей

«Ак Барс» по буллитам победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 09:27
Общество

Диетолог рассказала о худших продуктах для завтрака

Известия 10:07
Культура

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

Актер театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев умер на 77-м году жизни.
РБК 08:58
Авто

Начались продажи внедорожной версии пикапа Great Wall Pao Offroad

Концерн Great Wall привез на международный автосалон в Гуанчжоу серийную версию нового большого пикапа Great Wall Pao Offroad со штатным внедорожным обвесом.
Новые автомобили вчера в 22:58
Происшествия

Кулеба с сыновьями попал в ДТП. Двое в реанимации

На Украине попал в аварию уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 11:10
Шоу-бизнес

Южнокорейская звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет

Звезда K-pop Гу Хара из Южной Кореи умерла в 28 лет, артистку нашли мертвой в ее доме. Об этом сегодня, 24 ноября сообщило издание Newsweek.
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Медосмотры водителей хотят проводить дистанционно

Новый правовой институт— медицинский дистанционный контроль параметров состояния здоровья работника пока что будет опробирован на водителях общественного транспорта.
Бизнес.Ру 21 ноября в 08:21
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Антон Германович Силуанов
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Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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