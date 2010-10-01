Экономика
Вести.RuВ Минфине пообещали ускорить работу чиновников с бюджетными деньгами
Кудрин заявил, что правительство в этом году не сможет потратить триллион рублей, что приведет к срыву ряда программных мероприятий.
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Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Происшествия
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале
Вертолёт Ми-8, на борту которого находились вахтовики, совершил жёсткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
Происшествия
В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек
В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Общество
Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару
Именно поэтому украинской певице «не очень рады», ответил Пушков на заявление концертного директора Ротару, который до этого сказал, что против нее развязали травлю по заказу.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Футбол
«Сочи» упустил победу в матче с «Уфой»
«Сочи» в гостевом для себя поединке РПЛ не смог переиграть «Уфу», ведя в счёте.
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»
Общество
Tesla получила тысячи заказов на новый бронированный электропикап
На электрический пикап Cybertruck, презентованный на этой неделе Илоном Маском, за двое суток поступило 146 000 заказов, несмотря на неудачную демонстрацию, сообщает Associated Press.
Происшествия
AFP: не менее шести человек погибли в авиакатастрофе в ДР Конго
Небольшой самолет разбился в воскресенье в городе Гоме на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), по меньшей мере шесть человек погибли.
Происшествия
Покончившая с собой следователь из Сочи жаловалась матери на работу
Покончившая с собой следователь из Сочи Мария Клочкова за несколько дней до трагедии общалась с матерью и рассказала, что не хочет больше работать в этом отделе полиции.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Происшествия
В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Фигурное катание
Авербух хочет, чтобы Медведева и Загитова отказались от участия в шоу
Известный хореограф и постановщик Илья Авербух выразил мнение, что Евгения Медведева и Алина Загитова смогут соперничать с более молодыми спортсменками, если посвятят следующее межсезонье подготовке.
Транспорт
Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Происшествия
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
Общество
Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым
Российский рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев) должен выплатить штраф после поэтического баттла с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Политика
На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму
Крым рассматривается Москвой как военная база, которая призвана «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Футбол
Арбитр не показал желтой карточки в эпизоде в переломом ноги Глебова
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов получил тяжкую травму в матче 17-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо".
Футбол
ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес
В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.