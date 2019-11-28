Экономика

ПримечанияПримечанияВ Минфине предложили наказывать губернаторов за дефицитный бюджет

В Министерстве финансов предложили привлекать губернаторов к дисциплинарной ответственности и сокращать дотации, если доходы регионов не растут, а размер субсидий не снижается.
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Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.
Известия27 ноября в 16:01

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Губернаторов будут наказывать рублем и дисциплинаркой за снижение доходов бюджета

Алтапрессвчера в 09:38

Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны

Znak.com27 ноября в 20:51

Правительство решило наказывать глав самых дотационных регионов

Суть событийвчера в 01:51

Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать

Московский Комсомолец Улан-Удэ27 ноября в 21:49

В России предложили наказывать губернаторов за низкие доходы казны

АБНвчера в 04:00

Правительство решило наказать губернаторов самых нищих регионов страны

URA.Ru27 ноября в 18:51

Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности

Известия27 ноября в 16:01
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Елена Летучая поразила поклонников глубоким декольте

Первый Ярославский вчера в 08:33
Футбол

Краснодар — Базель 1:0

ФК «Краснодар» одержал домашнюю победу над швейцарским «Базелем» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы в группе С. На 71-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Альдерете в собственной штрафной в подкате влетел в Ари.
LiveSport.ru вчера в 12:44
Общество

Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря

В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.
REGNUM 00:16
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астане» в матче Лиги Европы

Global Look Press Английский "Манчестер Юнайтед" проиграл "Астане" в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы.
РЕН ТВ вчера в 14:02
Гаджеты

AMD почти вытеснила Intel из топ-10 самых покупаемых процессоров

Пятое и шестое место получили Intel Core i9-9900K (самый дорогой в топе) и Core i5-9600K.
Ferra вчера в 09:12
Происшествия

Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

Известия вчера в 23:40
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

Семеро погибли при крушении легкомоторного самолета в Канаде

Легкомоторный самолет Piper PA-32 разбился в канадском Кингстоне (провинция Онтарио), передает телеканал CTV.
REGNUM вчера в 17:09
Общество

Завершено строительство моста в Китай через Амур

Напомним, что мост через реку Амур начали строить 18 декабря 2016 года одновременно со стороны России и Китая.
Российская газета 00:19
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Происшествия

Еще один алтайский депутат может оказаться на скамье подсудимых

Инсайдеры сообщают, что он мог заниматься незаконной вырубкой леса Правоохранители заинтересовались деятельностью предприятия ООО "Алтай-Форест", которое возглавляет депутат АКЗС Николай Бушков.
АМИТЕЛ 00:45
Происшествия

Девушка умерла в отделе полиции в Оренбурге

В Оренбурге девушка скончалась в отделе полиции, куда была доставлена за правонарушение, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:31
Общество

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Известия вчера в 15:52
Шоу-бизнес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Актуальные Новости 26 ноября в 12:36
Армия и оружие

Черноморский флот получит 16 кораблей и судов обеспечения

«В 2020 году запланирована поставка и прием в состав флота ещё 16 кораблей и судов обеспечения», - рассказал командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов.
Кубанские новости 00:56
Здоровье

Минздрав подготовил законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства

Министерство здравоохранения РФ внесло в правительство законопроект о запрете распространения недостоверной информации о ВИЧ.
Общая газета.RU 27 ноября в 16:24
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК вчера в 17:30
Политика

Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве

Реплика Розенко была комментарием к словам журналиста Юрия Молчанова, отметившего, что Украина уже пять лет не может покупать газ у России, зато свободно продавала в Москве и других городах конфеты Roshen.
Украина.ру вчера в 06:40
Армия и оружие

ИГ взяло ответственность за крушение вертолетов в Мали

Подразделение террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за столкновение и крушение двух вертолетов в Мали.
Национальная служба новостей вчера в 16:55
Происшествия

Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову

Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Саратове, голову которого на пустыре заметил случайный прохожий, сообщило областное управление СК РФ.
РИА Новости вчера в 13:27
Биатлон

Робкие надежды и битва за квоту. Чего ждет от нашего биатлона

Для которого, кстати, абсолютно лучшей личной гонкой прошлого сезона стала самая первая — индивидуалка на стартовом этапе.
Спорт-Экспресс вчера в 16:10
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости вчера в 07:36
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Коммерсантъ вчера в 21:16
Политика

Трамп впервые с необъявленным визитом прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп в сопровождении своей супруги Мелании 28 ноября неожиданно посетил Афганистан, где встретился со служащими в этой стране американскими солдатами, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс вчера в 14:23
Политика

Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
РБК вчера в 14:17
Футбол

Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

Напомним, «Ливерпуль» под руководством Клоппа в выиграл Лигу чемпионов-2018/19, при Гвардиоле «Манчестер Сити» дважды становился чемпионом Англии.
Sport24.ru вчера в 20:44
Космос

ОАЭ решили запустить спутник Falcon Eye 2 на российской ракете

Для запуска разведывательного спутника Falcon Eye 2 ОАЭ выбрали российский «Союз-СТ».
News.ru 27 ноября в 14:31
Общество

Россиян ждут две двухдневные рабочие недели на Новый год

Производственный календарь демонстрирует, что понедельник и вторник, 30 и 31 декабря 2019 года, для большинства жителей страны станут рабочими днями.
Что происходит вчера в 06:35
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