Экономика
ПримечанияВ Минфине предложили наказывать губернаторов за дефицитный бюджет
В Министерстве финансов предложили привлекать губернаторов к дисциплинарной ответственности и сокращать дотации, если доходы регионов не растут, а размер субсидий не снижается.
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с чего всё началось
Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.Известия27 ноября в 16:01
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Губернаторов будут наказывать рублем и дисциплинаркой за снижение доходов бюджета
Алтапрессвчера в 09:38
Минфин предлагает привлекать губернаторов к ответственности за низкие доходы казны
Znak.com27 ноября в 20:51
Главу Бурятии хотят привлечь к дисциплинарной ответственности за привычку тратить и не зарабатывать
Московский Комсомолец Улан-Удэ27 ноября в 21:49
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