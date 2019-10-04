Экономика
Газета.RuМинфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости". По его словам, в этот список могут войти, например, репетиторы и водители.
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Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Российская газета 08:43
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В Татарстане обнаружен возбудитель средневековой чумы
В Татарстане специалистами случайно обнаружен возбудитель средневековой чумы, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 04 октября в 04:26
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Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Армия и оружие
Появилось видео боевых стрельб вертолета Ка-52 «Аллигатор»
Летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" в ходе летно-тактического учения под Хабаровском выполнили уничтожение наземных целей.
Радио Sputnik вчера в 03:39
Политика
Путин призвал телевидение не выставлять Украину в невыгодном свете
Президент России Владимир Путин призвал российские телеканалы не выставлять Украину в дурном свете.
Мойка78 03 октября в 15:54
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
«Ростов» обыграл ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:02
Футбол
Кузнецов: «Тренировки в „Спартаке“ после ухода Кононова серьезно не изменились»
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов рассказал о подготовке к матчу 12-го тура Премьер-лиги с «Краснодаром».
Sport24.ru 11:56
Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток 04:48
Политика
Песков сообщил о поездке Путина в тайгу накануне дня рождения
Перед своим днем рождения президент Владимир Путин «наслаждался осенней природой» в тайге, пишет «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
РБК 11:43
Футбол
Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины
"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
РИА Новости 12:27
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Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Космос
Российские приборы установят на индийский аппарат для изучения Венеры
Российские научные приборы могут отправиться изучать Венеру на индийской автоматической межпланетной станции «Шукраян».
Известия 03 октября в 21:05
Шоу-бизнес
Данила Козловский отчитал Елизавету Боярскую за жалобы на недосып
«Хотела, получи», - отчитал Данила Козловский знаменитость, которая отреагировала на его комментарий и примирительно написала, что будет молчать.
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Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
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Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Происшествия
В беспорядках в Ираке погибли 104 человека
По меньшей мере 104 человека погибли и свыше 6 тыс. пострадали в результате беспорядков и столкновений в Ираке.
ТАСС 12:21
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
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Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Армия и оружие
Российские журналисты попали под обстрел в ДНР
RT на русском 10:37
Общество
Роскачество направило Роспотребнадзору результаты проверки лапши
Роскачество самостоятельно уведомило Роспотребнадзор о том, что исследование лапши быстрого приготовления выявило несоответствие ряда торговых марок требованиям техрегламентов, но нового запроса о предоставлении протоколов в организацию пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 04 октября в 04:40
Происшествия
На Урале дети закопали живьем щенков, выкопали и забили до смерти
Сообщается, что малолетние живодеры схватили пятерых щенков, которых месяц назад родила дворовая собака, закопали их, затем выкопали и избили до смерти.
Московский Комсомолец 09:06