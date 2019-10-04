Экономика
ИзвестияСилуанов предложил составить список профессий для самозанятых
Министерство финансов предлагает ограничить перечень профессий, которыми могут заниматься самозанятые граждане. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. Среди профессий, которые могли бы войти в такой перечень, Силуанов назвал водителей и репетиторов, передает «РИА Новости».
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Происшествия
Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Футбол
ЦСКА — «Ростов»: Чалов выйдет с первых минут
В составе армейцев с первых минут выйдет нападающий Федор Чалов.
Спорт-Экспресс 08:22
Футбол
«Зенит» обыграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ
Санкт-петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 12-го тура чемпионата России.
РИА Новости 06:23
Общество
Победительницу конкурса «Учитель года» встретили в Волгограде
28-летняя преподавательница Лариса Арачашвили, наша землячка, стала самым молодым лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2019».
Московский Комсомолец 06:53
Религия
В РПЦ предпочли изучение старославянского языка английскому
Протоиерей Дмитррий Смирнов, известный своими оригинальными взглядами на институт брака и роль женщин в обществе, выразил сожаление в связи с тем, что детям с самых малых лет прививаются иностранные наречия: "ребеночек не успел родиться - уже английскому учат".
ЗакC.Ру 07:17
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Политика
В Киеве проходит митинг против «формулы Штайнмайера»
В столице Украины и некоторых городах страны проходят митинги противников подписания Киевом так называемой "формулы Штайнмайера".
Российская газета 08:35
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Армия и оружие
На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»
Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru вчера в 15:04
Шоу-бизнес
Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане
Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.
REGNUM вчера в 01:21
Общество
В Москве сегодня почтят память жертв политических репрессий
Одиночные пикеты пройдут на Лубянке у Соловецкого камня.
Эхо Москвы 04:01
Шоу-бизнес
Ирина Роднина поссорилась с бывшим мужем Зайцевым в прямом эфире
Известная фигуристка Ирина Роднина поссорилась со своим бывшим мужем спортсменом Александром Зайцевым прямо во время эфира программы «Сегодня вечером».
Слово и Дело вчера в 05:47
Армия и оружие
В SDF предостерегли Турцию от операции в Сирии
Известия вчера в 20:43
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Российская газета 08:43
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Польская боксерша Ева Бродницка поцеловала представительницу Аргентины Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO).
Газета.Ru 04 октября в 11:55
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Политика
МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter
МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.
RT на русском 08:02
Экономика
В Омской области может появиться китайская птицефабрика
В Омской области могут построить птицефабрику по проекту, предложенному китайскими бизнесменами.
Om1.ru 07:30
Происшествия
Во Франции проведут проверку спецслужб после атаки в Париже
Премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что в стране будет проведена тщательная проверка сотрудников правоохранительных органов после того, как сотрудник префектуры полиции в Париже убил четверых коллег.
RT на русском 05:31
Гаджеты
Глобальная версия Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC
Srnsk вчера в 10:20
Политика
Зеленский опроверг, что Трамп ставил условия для их встречи
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг японскому агентству Киодо информацию, что американский лидер Дональд Трамп выдвигал условия для встречи на высшем уровне и давил на него касательно расследования в отношении сына Джо Байдена.
РИА Новости 05:50
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне
ИнфоСМИ вчера в 04:23
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Космос
«Хаябуса-2» отправила последний спускаемый зонд на Рюгу
N+1 03 октября в 08:18
Происшествия
На юге Таиланда пять слонов погибли в водопаде, спасая слоненка
На юге Таиланда в национальном парке Хао Яй погибли пять слонов, которые пытались спасти слоненка, попавшего в водопад.
REGNUM 01:02