Экономика
RT на русскомВ Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.
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Общество
В Петербурге бастуют курьеры Ozon
Сотрудники курьерской службы компании Ozon в Петербурге после встречи с руководителями решили продолжать начатую накануне забастовку до принятия их требований.
BFM.ru 06:17
Происшествия
В деле об убийстве студентки в Подмосковье появилась новая деталь
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). В день убийства девушка была дома одна, ее родители находились в отъезде.
Lenta.ru 11:00
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал Елену Малышеву
Телепрограмма вчера в 18:19
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru 10:00
Космос
Специалисты предложили использовать микробов для колонизации Марса
Народные новости вчера в 22:38
Политика
Трамп сомневался в версии Терезы Мэй по «делу Скрипалей»
Сергей Скрипаль был осуждён в России. Его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. 4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию отравили.
ГЛАС.RU вчера в 16:42
Футбол
Манчестер Сити — Вулверхэмптон 0:2
Газета.Ru 10:54
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
Известия 10:30
Происшествия
Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани
Сегодня днем на сахарном заводе в городе Кореновске Краснодарского края рабочие отравились неизвестным веществом.
Российская газета 09:59
Музыка
Умер барабанщик Cream Джинджер Бейкер
Московский Комсомолец 08:45
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Армия и оружие
ВСУ открыли огонь из танков по югу ДНР
По информации представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ открыли огонь из танковых орудий по селу Саханка.
ПолитРоссия вчера в 14:49
Общество
Кот попал под капельницу после ночи с кошками в отеле для животных
Житель провинции Гуандун в Китае мистер Чжао оставил своего кота Сяопи на одну ночь в специальной гостинице для кошек.
Телеканал 360° 10:01
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
РИА Новости 01:48
Политика
США потребовали включить больше американцев в правление «Нафтогаза»
Глава Минэнерго США Рик Перри потребовал от президента Украины Владимира Зеленского расширить наблюдательный совет компании «Нафтогаз» путем включения в него большего количества американских граждан.
ФАН вчера в 13:00
Происшествия
При стрельбе в Канзас-сити погибли четыре человека
В результате погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, сообщает телеканал CNN .
Коммерсантъ 07:01
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Общество
Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября
Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
Интерфакс 03 октября в 11:19
Политика
В Киеве митингуют против формулы Штайнмайера
Газета.Ru 09:06
Футбол
Черевченко: «Локомотив» не давал «Арсеналу» создавать моменты
Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Игорь Черевченко сказал, что «Локомотив» не позволял создавать моменты футболистам тульской команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги, который завершился в пользу московского клуба со счётом 2:1.
News.ru 09:35
Армия и оружие
Россия поставила в ЦАР винтовки образца 1944 года
Россия поставила в Центральноафриканскую республику (ЦАР) пулеметы, автоматы Калашникова, а также винтовки Мосина образца 1944 года, об этом говорится в репортаже телеканала «Россия-1».
BFM.ru 08:35
Политика
МИД РФ выразил протест США в связи с допросом депутата Юмашевой
МИД России назвал организованный в Нью-Йорке допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой «очередной враждебной провокацией».
Вечерняя Москва 07:50
Футбол
«Валенсия» обратилась в полицию из-за угроз болельщиков главе клуба
Юристы футбольного клуба «Валенсия» обратились в полицию из-за того, что президент клуба получил сообщения с угрозой физической расправы.
REGNUM 04:10