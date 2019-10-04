Экономика
RT на русскомВ Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.
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Политика
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
Хоккей
«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси», Гусев и Куликов забили по голу
Гости победили во встрече в серии буллитов со счетом 5:4. В составе хозяев голом отметился Никита Гусев.
Здоровье
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Повышенное кровяное давление можно нейтрализовать естественным путем, пишет портал "Медикфорум" со ссылкой на директора Университетской клиники Мангейма и председателя Немецкой лиги гипертонии Бернхарда Крамера.
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Происшествия
Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Происшествия
Уволилась грозившая «спустить шкуру» школьнику якутская учительница
В Якутской области учительница английского языка, которая грозила школьнику, что "спустит с него шкуру" за потерянную тетрадь, уволилась.
Происшествия
Автокран упал в реку в центре Петербурга
Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.
Общество
Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
Волейбол
Российские волейболисты впервые уступили на Кубке мира
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Транспорт
СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров
Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».
Авто
Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown затмил BMW X5
В длину Hongqi HS7 достигает 5 095 мм, его ширина составляет 1 989 мм, высота - 1 778 мм, колесная база - 2 970 мм.
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
Наука
Ученые нашли замену зубным имплантам
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Наука
Путешествующие черные дыры усилили электромагнитные волны
Швейцарские физики рассчитали, как равномерно движущаяся черная дыра взаимодействует с падающими на нее электромагнитными волнами.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка из Балашихи
Суд арестовал на два месяца подростка, обвиняемого в убийстве школьницы из параллельного класса.
Здоровье
Чем опасно пониженное давление, объяснили врачи
Врачи объяснили, что пониженное давление опасно не меньше, чем повышенное. Сильнее всего страдает головной мозг, пишет "ГлавУфа".
Общество
Матвиенко захотела ввести налог на самозанятых в России
Матвиенко считает, что с 2020 года такой налог необходимо ввести и в других регионах России.
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Кино
Актер Александр Михайлов отмечает юбилей
Общество
Определены регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Сервис «Авито Работа» провел исследование, в ходе которого выяснилось, что самую высокую зарплату получают учителя в Москве.
Происшествия
Катер врезался в берег в Иркутской области
Катер с пятью пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, один человек погиб, сообщили 5 октября в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Политика
Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов объяснил важность обсуждения ситуации на Украине.
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.