Экономика
RT на русскомВ Минфине предложили ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых.
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Футбол
Хохлов уволен с поста главного тренера «Динамо»
Евро-футбол.ру 09:40
Политика
В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров
Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 16:21
Политика
Президент Литвы оценил сроки возможного захвата своей страны Россией
В интервью CNN, опубликованном 3 октября, литовский лидер оценил сценарий аналитиков центра RAND, согласно которому Россия способна занять территорию Литвы менее чем за двое суток.
Известия 15:46
Футбол
«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Вест Хэмом» в гостях
В Англии завершился очередной матч 8-го тура Премьер-Лиги. На своем поле «Вест Хэм» довольно неожиданно уступил «Кристал Пэлас».
Bookmaker-ratings.ru 14:43
Политика
Россия и Венесуэла подготовят план сотрудничества до 2030 года
Российская Федерация и Венесуэла разработают план долгосрочного сотрудничества, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Интерфакс 18:45
Политика
Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе
Согласно заявлению офиса украинского лидера, представители Киева на следующей неделе посетят населенные пункты Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.
Известия 17:02
Единоборства
Появилось видео стычки Кокляева с Емельяненко
Пауэрлифтер Михаил Кокляев в беседе с телеканалом "360" заявил, что во время встречи в ресторане его будущий соперник Александр Емельяненко постоянно его провоцировал, что в итоге привело к стычке.
Ruposters.ru 03 октября в 09:22
Гаджеты
Названы сроки выхода новых видеокарт NVIDIA
Сразу несколько СМИ, связанных с миром компьютерного железа, сообщили, что видеокарты NVIDIA, созданные на основе архитектуры Ampere, появятся в продаже уже в первой половине 2020 года.
Ferra 09:18
Экономика
Матвиенко пожаловалась на отсутствие отдачи от льгот для нефтяников
Налоговые льготы, которые предоставляются нефтяным компаниям, не привели к сопоставимому росту инвестиций и снижению зависимости российских нефтяников от импортных поставщиков.
РБК вчера в 06:26
Хоккей
«Сибирь» опровергла сообщения о смерти защитника Самвела Мнацяна
Хоккейный клуб "Сибирь" из Новосибирска опроверг информацию о смерти бывшего игрока команды Самвела Мнацяна.
Pravda.Ru 12:38
Общество
Принц Гарри подал очередной иск против британских таблоидов
ФедералПресс вчера в 17:02
Политика
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ вчера в 23:21
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Экономика
Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%
Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия 03 октября в 11:13
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
В МЧС России рассказали, как следует действовать, чтобы отпугнуть агрессивную собаку, готовую к нападению, и что делать при укусе животных.
RT на русском 01:17
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Футбол
Ибрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн
Цена вопроса – € 1,5 млн. 3 октября самый эксцентричный футболист современности Златан Ибрагимович отпраздновал очередной день рождения.
Чемпионат 16:00
Шоу-бизнес
Певица Sia сообщила о своем неизлечимом заболевании
Австралийская певица Sia призналась, что страдает неизлечимым неврологическим расстройством — синдромом Элерса — Данлоса.
РБК 12:31
Футбол
Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»
Metaratings 11:05
Происшествия
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке сопровождался скандалами
В Новокузнецке состоялся концерт Ольги Бузовой. Поклонники остались довольны выступлением.
Вести Кузбасс 03 октября в 01:17
Общество
Гуф извинился за слова о кавказских женщинах
Российский рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, извинился за слова в адрес кавказских женщин в интервью Ксении Собчак.
Газета.Ru 07:25
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия вчера в 07:40
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о приватном разговоре с Роналду
Невские Новости 12:47
Общество
Нидерланды решили отказаться от «Голландии»
Правительство Голландии решило прекратить позиционировать страну за рубежом как «Голландия», в будущем они планируют использовать только «Нидерланды».
Взгляд.ру вчера в 14:38
Здоровье
Из российских аптек отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
Из российских аптек срочно отзывают препарат, который миллионы людей принимают, чтобы облегчить симптомы изжоги и других желудочно-кишечных проблем.
Твой Континент 03 октября в 07:43